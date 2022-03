GRAVEL, Jean-Marie



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er mars 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Gravel, fils de feu monsieur Antoine Gravel et de feu madame Roseanne Côté. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil ses frères : Léopold Gravel et Antonio Gravel (Suzanne Sanfaçon); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa sœur Madeleine et son frère Rodolphe Gravel. La famille tient à remercier sincèrement le personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, plus particulièrement le personnel du 2000. Un énorme merci du fond du cœur pour les excellents soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital l'Enfant-Jésus.