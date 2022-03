CHAMBERLAND, Paul-Émile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 février 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Paul-Émile Chamberland conjoint de Madame Monique Vézina, fils de Monsieur feu Paul Chamberland et de feu Madame Germaine Bernard. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil: ses fils Carol (Nancy Blanchette) et Dany (Linda Guay); ses petits-enfants Chloé et Frédérick, Yoan et Mayka; ses beaux-parents: feu Monsieur Philippe CVézina et Madame Véronique Chamberland; ses frères et sœurs: feu Valère (feu Thérèse Mercier), feu Léopold (Rose Bélanger), feu Marius (France Vézina), feu Julien (feu Noella Dumas, Carmen Chamberland), feu Soeur Fernande Chamberland nds, feu Léandre (feu Jeannette Guillemette), feu Georges (Madeleine Lacroix), Raymond (Annette Pouliot), Madeleine (feu Irvine Bédard), feu Lucille (feu Raymond Hardy), Marguerite (Germain Thériault); ses beaux-frères et belles-sœurs : Serge (Yolande Nadeau), feu Florent, France (feu Marius Chamberland), Jacques (Esther Gosselin), feu Marie-Louis, Jacynthe, feu Lise, Hélène (Clément Carrier), feu Dominique, Paul (Sylvie Lemelin), Dominic (Esther Langlois), feu Marie-Josée, feu Simon ainsi que plusieurs autres parents et ami(es). Un merci tout spécial à l'Unité coronarienne de L'Hôtel Dieu de Lévis (Cindy et Catherine) et tout son personnel pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Maladies du Coeur et de l'AVC ou encore à la Fondation du rein.de 10 h à 11 h.