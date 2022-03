BLOUIN, Brigitte



Au Jardin des Aînés de St-Édouard de Lotbinière, le 20 janvier 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Brigitte Blouin, épouse de monsieur Benoît Gagnon, fille de feu madame Edna Leclerc et de feu monsieur Alexandre Blouin. Elle demeurait à Lotbinière.Elle laisse dans le deuil son mari, Benoit Gagnon; ses filles et ses gendres : Isabelle Gagnon, Marjolaine Gagnon (Mario Thériault), et Doris Gagnon (Christian Fecteau); ses petits-enfants : Billy et Alyson Gagnon-Nadeau, Gabriel et Robin Gagnon-Thériault, Jacob, Élie et Hubert Fecteau; ses frères et sœurs : feu Jean-Pierre (Denise Gauthier), feu Charles-Aimé (feu Louisette Pelletier), Bernadette (feu Gilbert Michaud), Clermont (Pauline Ménard) et Hélène (Jean-Pierre Caron); ses beaux-frères et belles-sœurs : Hélène Gagnon (feu Roland Laliberté), Cécile Gagnon (feu Marc Desrochers), feu Laurence Gagnon (Nicol Castonguay), Madeleine Gagnon (Raynald Morissette) et Simon Gagnon; plusieurs neveux et nièces, ainsi que ses nombreux amis. La famille recevra les condoléances : Le vendredi 4 mars 2022, de 19 h à 21 h 30 aude 9 h 30 à 11 h 00,La famille tient à remercier le personnel du Jardin des Aînés ainsi que celui de la Coopérative de solidarité de service à domicile de Lotbinière pour les bons soins prodigués. Un merci tout spécial à Monique Marcoux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294 courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com.