BEAULIEU, André



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 25 décembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur André Beaulieu, époux de madame Monique Boivin, fils de feu Honorat Beaulieu et de feu Julie Descheneaux. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Bruno (Monique Lepage) et Nancy (Simon Lepage); ses petits-enfants: Mélissa Beaulieu (Jean-Simon Petit), Antoine Lepage (Joanie Bérubé) et Charles Lepage (Jasmine Larocque); son arrière-petite-fille, Olive Petit; ses frères et soeurs: feu Marguerite (feu Théophile Burke), feu Julienne, feu Jacques (feu Noëlla Perron), feu Lucille, Claire (feu Jean-Paul Bégin), feu Monique (feu François Burke), Pierrette Bourget (feu Jean) et feu Jules (feu Sylvie Lévesque); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boivin: Guy (Huguette Couture), Richard (feu Thérèse Guay), Edith (feu Claude Cantin), Jeanne (feu André Dufour), feu Françoise (Denis Leclerc), André (Micheline L'Hébreux), Suzanne (feu Paul Hallé), feu Dominique, Pauline et Maurice (Diane Nadeau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au docteur Mario Bélanger et au personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral ou la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 12 h 30.