TURBIDE, Denyse



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de madame Denyse Turbide, survenu à Québec le 15 février 2022, à l'âge de 87 ans. Elle est partie comme elle le souhaitait, entourée des siens, dans la paix et en toute sérénité. Elle était l'épouse de feu Claude Moffet, la fille de feu Noëlla Dubé et de feu Louis-Philippe Turbide. Elle habitait à Québec. La famille recevra les condoléances le samedi 12 mars 2022, de 9h00 à 11h00, auL'inhumation des cendres de Mme Turbide suivra tout de suite après, vers 12h00, au cimetière Notre-Dame-de-Belmont, 701, avenue Nérée-Tremblay, Québec (QC) G1N 4R8. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Danielle, Richard (Line Chamard), Francine (Guy Robitaille) et Jean (Johanne Tremblay); ses petits-enfants : Jessie Robitaille (Bruno Pelletier), Kathie Robitaille, Dany Robitaille (Jasmine Paradis), Keaven Filion-Moffet (Claire Goulet-Mainguy), Kenny Robitaille (Magalie Larrivée), Pierre-Anthony Moffet (Émilie Beaumier) et Alicia Moffet; ses arrière-petits-enfants : Judith, Mégane, Catherine, Émilie, Arthur, Félix, Rafael, Livia, Billie Lou et Noah; ses frères et sœurs : Monique (feu Marcel Légaré), Pierrette (Michel Létourneau), Rita, Raynald (Doris Blais), Michel (Lorraine Beaupré), Roland (Lise Beaupré), Maurice (Johanne Chrétien) et Gilles (Florence Lapointe) ainsi que plusieurs neveux et nièces. Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre ses frères décédés avant elle : André (Olivette Lacasse), Jean-Guy (Lucille Fournier) et Gaston (Huguette Boutet). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à toute l'équipe médicale du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes pour leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190, rue Dorchester, bureau 50, Québec (QC) G1K 5Y9, téléphone : 418 657-5334.https ://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.