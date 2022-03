RYAN, John



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 19 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur John Ryan, époux de feu dame Claire Boudreau, fils de feu Arthur Ryan et de feu Anna Gordon. Il demeurait à Donnacona.La famille vous accueillera aude 12 h 30 à 13 h 30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Linda (Daniel Huard), Richard (Guylaine Deschênes), Chantale (feu Alain Juteau) et Krystyne; ses petits-enfants: Kathleen, Dave, Daphné, Jérémie, Meygane, Jessyka et leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants: Gabriel, Léanne et James; ses frères: feu Léodore, feu Thomas (feu Jacqueline Boudreau), Normand (Denyse Paradis); ses belles-sœurs: Madeleine Boudreau et Claudette Blain, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein, 2300 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal QC, H3H 2R5, tél.: (514) 938-4515, www.rien.ca