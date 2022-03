[EN IMAGES] Inondations en Australie: 200 000 personnes priées d'évacuer, Sydney épargnée

Les services de secours australiens ont ordonné à quelque 200 000 personnes d’évacuer leurs domiciles en raison des fortes pluies, qui ont fait 13 morts sur la côte est, mais la ville de Sydney a finalement été épargnée par le déluge redouté.

Les autorités ont émis une alerte météorologique pour fortes pluies et vents violents visant une bande de 400 kilomètres s’étendant le long de la côte est de l’Australie, y compris la banlieue de Sydney, la plus grande ville du pays (cinq millions d’habitants).

AFP

Depuis plus d’une semaine, des précipitations diluviennes ont ravagé la côte est, se déplaçant de l’État du Queensland vers la Nouvelle-Galles-du-Sud. Des rivières sont sorties de leur lit et l’eau a submergé des maisons jusqu’au toit.

« Beaucoup de gens se sont réveillés ce matin pour trouver une grande partie de leur Etat sous les eaux », a déclaré jeudi Dominic Perrottet, le premier ministre de Nouvelle-Galles-du-Sud où 200 000 résidents ont reçu l’ordre d’évacuer. « Si vous faites l’objet d’un de ces ordres d’évacuation, partez s’il vous plaît », a-t-il imploré lors d’une conférence de presse.

AFP

Le barrage de Warragamba, au sud-ouest de Sydney, qui fournit 80 % de l’eau potable consommée dans la métropole, déborde depuis mercredi matin. La ville a cependant échappé au déluge redouté.

Certaines régions situées le long du fleuve Hawkesbury et de la rivière Nepean qui coulent à travers les banlieues ouest de la ville ont toutefois connu d’importantes inondations, selon une porte-parole du bureau de météorologie de Nouvelle-Galles-du-Sud.

Animaux sinistrés

« Il faudra un certain temps pour que cela se calme », a-t-elle estimé.

Dans la ville de Windsor, un pont a été submergé par les eaux boueuses du Hawkesbury, empêchant tout accès aux habitations et aux exploitations agricoles situées de l’autre côté.

AFP

Situé près de Sydney, le célèbre zoo de Taronga s’est préparé à accueillir des animaux sauvages blessés par les pluies torrentielles et les inondations.

Les soignants se montraient particulièrement inquiets pour les plus jeunes animaux, notamment les échidnés, un mammifère à piquants, et les bandicoots, un petit marsupial, ainsi que pour les oiseaux.

AFP

La pluie peut gorger d’eau leurs plumes et les empêcher de voler, a expliqué une porte-parole du zoo à l’AFP.

L’Australie est durement touchée ces dernières années par le changement climatique : les sécheresses, les feux de brousse meurtriers et les inondations y sont de plus en plus fréquents et intenses.

« L’Australie est en première ligne d’un sévère changement climatique », a déclaré Hilary Bambrick, experte en environnement à l’Université technologique du Queensland.

AFP

« Les températures augmentent plus vite en Australie qu’en moyenne dans le monde, et des températures élevées signifient que l’atmosphère retient plus l’humidité, et donc que les événements pluvieux deviennent plus extrêmes », a-t-elle expliqué.

À travers la Nouvelle-Galles-du-Sud, les inondations ont atteint leur plus haut niveau depuis des décennies.

Dans des villes telles que Lismore, dans le nord-est de l’État, les habitants se sont réfugiés sur leurs toits, attendant parfois de nombreuses heures avant d’être secourus.

« De nombreux habitants sont retournés chez eux aujourd’hui dans les Northern Rivers et au cours des dernières 24 heures, et ont découvert des scènes dévastatrices », a déclaré le premier ministre de l’État.

