BLAIS, Germaine



À l'hôpital Saint-François d'Assise, le 21 février 2022, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Germaine Blais, fille de feu dame Alvine Lessard et de feu monsieur Joseph Norbert Blais et ex-épouse de feu monsieur Narcisse Tremblay. La famille vous accueilleraà compter de 13h00 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Berthier-sur-mer. Madame Blais laisse dans le deuil ses enfants : Serge Tremblay, Bruno Tremblay, (Sylvie Naud) et Maryse Tremblay (Denis Guillemette) ; ses petits-enfants : Simon Tremblay (Janie Doucet), Anne-Sophie Tremblay (Sébastien Alain) et Dylan Guillemette ainsi qu'une amie de la famille Marie Bourbeau. Madame Blais était la sœur de feu Blanche (feu Alcide Guillemette), feu Clément, feu Gérard (feu Jeanne D'Arc Casault), feu Louis (feu Irène Dion), feu Ernest (feu Cécile Gagnon), feu Lucien (feu Thérèse Lapierre), feu Aurore (feu Maurice Verreault), feu Camille (feu Jeanne Ringuet), feu Marcel (Monique Couture) et feu Martin (feu Fernande Landry). La famille tient à remercier les propriétaires de la résidence Ste-Famille à l'Ile d'Orléans, Linda Pageau et Steve Allard et les membres du personnel pour les bons soins prodigués à notre maman ainsi qu'au personnel du B-5000 de l'hôpital St-François d'Assise.