GAGNON, Jacques



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jacques Gagnon survenu à Québec le 30 janvier 2022 à l'âge de 67 ans. Il était le conjoint de dame Lynda Giguère et le fils de feu dame Monique Bédard et feu monsieur René Gagnon. Il demeurait à Québec (Beauport).de 9 h à 11 h.. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lynda; son fils Mathieu (Julie Verret-Chalifour); son petit-fils adoré Evan; ses sœurs: Ginette, feu Raymonde, feu Francine et feu France; son frère Robert (Lise Giguère); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Giguère: Andrée (Clément Laflamme), Louis, Johanne (Marc-André Carrier) et Martine (Michel Veilleux); sa filleule Valérie (Daniel Rhéaume); son filleul Patrice ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement le personnel soignant de l'Hôpital Général de Québec pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.