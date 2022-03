BÉLANGER, Céline



À la Résidence A.J. Bourgault de L'Islet, le 10 février 2022 à l'âge de 87 ans et 10 mois est décédée madame Céline Bélanger, fille de feu dame Joséphine Dubé et de feu monsieur Joseph Bélanger. Elle demeurait au Lac-Trois-Saumons à Saint-Aubert de L'Islet. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Sr Monique s.c.q., feu Sr Denise m.i.c., Laurence (feu Roméo Giasson), Jogues (Carmelle Jean), feu Reine, feu Martin (feu Ghislaine Rioux), Joseph (Nicole Chouinard), Abbé Paul, Paulette (Gus Dupont), Nicole (feu Yves Babin), Marcel (Monette Desgagnés) et feu Marie (Michel Maltais). Sont aussi affectés par son départ, ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(e)s. La famille tient à remercier les propriétaires et les membres du personnel de la Résidence A.J. Bourgault pour leur dévouement, leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de funérailles.