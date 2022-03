COUTURE, Chantal



À son domicile de St-Henri-de-Lévis, le 17 février 2022, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Chantal Couture, fille de feu monsieur Georges-Aimé Couture et de feu madame Georgette Gosselin. Elle demeurait à St-Henri-de-Lévis. La famille accueillera parents et amiset de là au cimetière paroissial à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs : Serge (Ginette), Sylvie (Alain), feu Sonia, Stéphane, Frank, feu Shirley, Claudya (Nicolas) ainsi que de nombreux neveux, nièces, oncles, tantes cousins, cousines et plusieurs ami(e)s et voisins. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour tous les bons soins et les attentions apportées à notre sœur. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143 rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à l'église de Pintendre. La direction des funérailles a été confiée à la