FORTIN, Colette Langlois



À son domicile, le 20 février 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Colette Langlois, épouse de feu M. Georges Fortin. Autrefois de Boischatel, elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h30 à 10h50,L'inhumation aura lieu ultérieurement, au cimetière de Boischatel. Elle laisse dans le deuil ses enfants: François (Isabelle Breton et sa fille Laurence) et Josée (Mario Langlois); sa petite-fille: Jessica (Vincent Robitaille); ses frères, sa sœur et sa belle-sœur: feu Réjeanne, Yvan (Céline Asselin), Mireille, Guy (feu Louise Gaudreau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 9Z9. Par téléphone au 1 888 768-6669 / site internet : www.pq.poumon.ca