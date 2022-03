Ils se serrent les coudes

Rien ne semble décourager l’armée ukrainienne, qui met les bouchées doubles pour défendre plusieurs villes du pays. Ses soldats et les nombreux civils qui les ont rejoints doivent pourtant composer avec des moyens limités, et faire face aux effectifs de l’armée russe qui dépassent de loin les leurs. Ainsi, les troupes de Vladimir Poutine continuaient hier de se buter à une résistance acharnée.

Photo AFP

Arme à la main, un soldat ukrainien quitte un camp situé à proximité des affrontements dans le nord-est de Kyïv.

Photo AFP

Des combattants vident le coffre d’une vieille auto qui était rempli d’armes.

Photo AFP

Une femme cuisine dans un camp, alors que des troupes forment une ligne devant elle.

Photo AFP

Le regard rivé vers le ciel, un soldat est en poste sur son canon antiaérien.

Le vrai visage de la guerre

Certaines photos que nous publions aujourd’hui dans Le Journal de Montréal sont particulièrement dures et difficiles à regarder. Nous en sommes bien conscients, mais nous avons décidé de les publier afin de montrer toute l’horreur et la violence d’une guerre. Nous considérons que c’est notre rôle de montrer la réalité que vit la population de l’Ukraine, même si elle est choquante. La très grande partie de nos lecteurs sont des adultes et sont bien informés. Nous recommandons tout de même aux parents de ne pas laisser leurs enfants les regarder seuls et sans explications.

Dany Doucet

Rédacteur en chef