La STQ mandatée pour analyser l’abandon des voitures

Le gouvernement du Québec a bel et bien mandaté récemment la Société des traversiers du Québec (STQ) pour étudier la possibilité que la traverse Québec-Lévis devienne uniquement piétonne et qu’elle soit interdite aux voitures dans un horizon de moins de 10 ans.

« Nous avons eu des discussions avec le gouvernement qui nous a mandatés pour mener à bien une étude afin de moderniser la traverse Québec-Lévis vers une approche de type piéton », a confirmé Simon Laboissonnière, responsable des communications à la STQ.

Selon lui, « il est prévu qu’une analyse plus détaillée en vue de la modernisation vers un service piétonnier à l’année à la traverse Québec-Lévis soit bientôt amorcée ».

Fenêtre d’opportunité

Ce dernier n’a pas caché que « le contexte de la mobilité à Québec (3e lien, transport structurant), mais aussi le changement de certaines habitudes comme le travail hybride » peuvent constituer « une excellente fenêtre d’opportunité pour réfléchir au transport piéton à la traverse Québec-Lévis ».

Cela se combine d’ailleurs avec le fait que les deux navires actuels arrivent à leur « fin de vie utile dans environ 10 ans » et qu’une « réflexion » est toujours enclenchée à la STQ lorsque des navires sont en voie d’être renouvelés, a-t-il fait remarquer.

Jeudi, Le Journal révélait que la CAQ (Coalition Avenir Québec) étudie sérieusement cette hypothèse déjà évoquée lors de la campagne électorale de 2018.

De nouvelles données du bureau de projet du 3e lien auraient montré que le nombre de voitures qui emprunteraient le traversier Québec-Lévis serait « non significatif » advenant la mise en place d’un tunnel interrives à l’horizon de 2031.

Réaction des maires

Interrogé jeudi, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, a affirmé que « l’idée d’approfondir la réflexion est excellente ».

Selon lui, « l’idée de départ », évoquée dès 2017-2018, était d’avoir « trois petits traversiers, au lieu de deux gros actuels, pour les piétons et les cyclistes avec des fréquences très fortes et qui seraient très bien équipés et puissants pour aller dans la glace. Ça deviendrait un magnifique symbole touristique ».

De son côté, le maire de Québec, Bruno Marchand, s’est montré plutôt prudent.

« On parle [d’un horizon] de 10 ans. C’est quand même dans une perspective qui est à très long terme. Très ouvert de voir les raisons qui amènent le gouvernement à penser ça et à continuer de réfléchir à cette question-là avec eux », a-t-il lâché.