Les Russes pourront aller à Pékin

LE JOURNAL ET AFP | Les athlètes russes et biélorusses pourront participer aux Jeux paralympiques qui débutent vendredi à Pékin, mais sous bannière neutre et sans mention de leurs résultats au tableau des médailles. Une décision que critiquent vertement certains pays, dont le Canada.

Cette annonce du Comité international paralympique (CIP) survient au moment où de nombreuses fédérations sportives d’envergure bannissent les Russes et parfois les Biélorusses de leurs compétitions, en réponse à l’invasion armée de l’Ukraine.

Elle change toutefois peu de choses pour les sportifs russes, qui ne pouvaient déjà pas concourir sous leur drapeau en raison des sanctions visant leur pays pour dopage institutionnalisé.

Andrew Parsons, le président du CIP, a déclaré que les règles de l’organisation ne lui permettaient pas d’exclure ces athlètes. Pareilles décisions doivent être prises en assemblée générale et ce type de réunion doit être convoqué avec un préavis de six mois.

« C’est un moment très difficile pour le monde et le mouvement paralympique », a affirmé M. Parsons par voie de communiqué.

Ce dernier dit comprendre la déception de ceux qui militaient pour une exclusion des athlètes russes et biélorusses, mais il a exhorté les participants aux Jeux paralympiques, qui se tiendront jusqu’au 13 mars, à traiter les « sportifs neutres comme ils le feraient avec tout autre sportif ».

« Contrairement à leurs gouvernements respectifs, ces athlètes et officiels ne sont pas des agresseurs », a-t-il souligné.

Pas de gestes politiques

La décision du CIP signifie que les 20 athlètes et neuf guides ukrainiens qui sont arrivés à Pékin sans encombre devront parfois concourir aux côtés de Russes et de Biélorusses. En 2018, à Pyeongchang, l’Ukraine avait décroché 22 médailles.

Afin d’éviter de possibles tensions, M. Parsons a rappelé que les règles du CIP interdisent toute déclaration ou tout geste politique lors des compétitions ou des cérémonies de remise de médailles.

Les participants pourront toutefois faire part de leur soutien à l’Ukraine sur les réseaux sociaux, dans les médias et lors des conférences de presse, a confirmé Craig Spence, le porte-parole de l’organisation.

La ministre très déçue

La ministre canadienne des Sports, Pascale St-Onge, s’est dite « profondément déçue de la décision du Comité international paralympique ».

« Je réaffirme que les athlètes russes et bélarusses doivent être bannis des Jeux. Je discuterai des prochaines étapes avec nos homologues internationaux et les organisations sportives nationales », a-t-elle fait savoir sur Twitter, quelques heures après l’annonce.

L’Allemagne est aussi au nombre des pays qui critiquent l’inclusion des athlètes des deux délégations, la qualifiant « d’incompréhensible ».

Le président de la Fédération allemande des sports paralympiques, Friedhelm Julius Beucher, a regretté « que l’on n’ait pas eu la force de dépasser le règlement pour se placer du côté de l’humanité ».

« On argumente en fonction de règles, pendant qu’en Ukraine on tue sans aucune règle. Cette décision envoie un signal totalement mauvais », a soutenu

M. Beucher, dont les propos ont été repris par L’Équipe.

La fin des visas ?

Pendant que la décision du CIP était la cible de critiques, le représentant diplomatique de l’Ukraine au Canada a interpellé le gouvernement afin qu’il arrête de délivrer de nouveaux visas et permis de travail aux athlètes russes.

Selon ce qu’a rapporté TSN, Andrii Bukvych a envoyé hier une lettre à la ministre St-Onge, la priant de considérer cette demande dans les plus brefs délais « compte tenu de la gravité de la situation ».

Selon M. Bukvych, pareille sanction de la part du Canada mettrait davantage de pression sur le président russe Vladimir Poutine afin qu’il cesse l’invasion de l’Ukraine. Il ne demande toutefois pas à ce que soient révoqués les visas et permis actuels, comme ceux que possèdent les joueurs de la Ligue nationale de hockey.

Chelsea est à vendre

Par ailleurs, le milliardaire russe Roman Abramovitch a annoncé hier que la prestigieuse équipe anglaise de Chelsea, dont il est propriétaire depuis presque 20 ans, était à vendre.

Dans un communiqué de Chelsea, l’homme de 55 ans a invoqué « la situation actuelle » pour justifier sa « décision de vendre le club ».

Il a précisé qu’il ne demanderait pas le remboursement des prêts qu’il a concédés au club londonien, estimés à 2,5 milliards de dollars, et que le « produit net » de la vente serait reversé à une « fondation caritative au profit de toutes les victimes de la guerre en Ukraine ».

L’horreur en direct

UN EX-BIATHLONIEN TUÉ AU COMBAT

Un ancien biathlonien ukrainien âgé de seulement 19 ans est mort au combat, a annoncé la Fédération internationale hier. Yevhen Malyshev a été tué dans l’est du pays au cours d’assauts entre l’armée russe et celle de son pays. Le jeune homme effectuait depuis peu son service militaire obligatoire. Il avait pris sa retraite sportive au début de la pandémie, après avoir concouru avec l’équipe junior de son pays entre 2018 et 2020. La Fédération internationale de biathlon a dit déplorer son décès et « condamne[r] à nouveau l’attaque de la Russie envers l’Ukraine, souhaitant le plus rapidement la fin de la guerre ». Parmi les athlètes qui combattent actuellement pour défendre leur pays se trouve un autre biathlonien, Dmytro Pidruchnyi, lequel a récemment pris part aux Jeux olympiques de Pékin. Il a été sacré champion du monde à la poursuite il y a trois ans.

UN PILOTE RUSSE PRIVÉ DU GP DE GRANDE-BRETAGNE

La Fédération internationale de l’automobile (FIA) a imposé mardi la neutralité aux pilotes russes, ce qui pourrait permettre à Nikita Mazepin de participer au Championnat du monde de F 1 en 2022, mais il ne pourra toutefois courir au Grand Prix de Grande-Bretagne programmé en juillet. Ce territoire a en effet annoncé qu’aucun concurrent licencié russe ou bélarusse ne sera autorisé à prendre part à des épreuves de sport automobile au Royaume-Uni. Mazepin n’est toutefois pas au bout de ses peines, car son volant est assuré au sein de l’écurie Haas par la commandite d’Uralkali, une entreprise russe dont son père, Dmitry, est l’un des principaux actionnaires. Or, l’équipe Haas s’est dissociée la semaine dernière de ce partenaire essentiel à sa carrière.

ATTENDRE APRÈS LES JEUX POUR ENVAHIR

La Chine aurait demandé à la Russie d’amorcer l’invasion de l’Ukraine une fois les Jeux olympiques de Pékin complétés, rapportent des médias américains.

Des échanges entre les deux États auraient été obtenus par un service de renseignement, qui a ensuite produit un rapport.

Selon des responsables américains ainsi qu’un Européen, la requête aurait été faite au début du mois de février. Les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine se sont d’ailleurs rencontrés juste avant la cérémonie d’ouverture des Jeux.

FINI LA RUSSIE ET LE BÉLARUS À NHL 22

L’entreprise Electronic Arts, par le biais de sa célèbre marque EA Sports, a annoncé hier qu’elle retirera les formations nationales de la Russie et du Bélarus de ses jeux vidéo NHL 22 et FIFA 22. La compagnie, dont les produits ont notamment été lancés pour les consoles PlayStation et Xbox en septembre et octobre derniers, souhaite procéder dans les meilleurs délais.

« Nous sommes aux côtés des gens d’Ukraine et nous joignons notre voix à celles du reste du monde pour réclamer la paix », a indiqué Electronic Arts dans un communiqué. Au soccer, l’impact sera encore plus grand, puisque FIFA est la franchise de jeux de sport la plus populaire de tous les temps. En collaboration avec la FIFA et l’UEFA, EA Sports retirera l’équipe nationale russe du jeu ainsi que les clubs du CSKA, du Spartak et du Lokomotiv, qui évoluent tous à Moscou.

L’HORREUR DÉCRITE PAR UN SPORTIF BRÉSILIEN

« Le plus dur, c’est de voir des gens morts sur la route et qui n’avaient rien à voir avec cette guerre déclenchée par la Russie. » Telles sont les paroles d’un joueur de soccer brésilien, Pedrinho, qui dit avoir vécu l’horreur après deux jours de périple en train et en autobus pour fuir l’Ukraine en guerre. « J’avais dans mes bras ma fille de 4 mois et je voulais juste qu’elle se porte bien, a-t-il renchéri. Ces villes détruites sur notre passage étaient des scènes terribles à voir. » L’attaquant de la formation ukrainienne Shakhtar Donetsk a pu regagner son pays natal en toute sécurité mardi après une longue envolée qui l’a mené à l’aéroport de São Paulo.

LE SILENCE DES JOUEURS RUSSES FUSTIGÉ

À l’aide d’une vidéo qu’il a diffusée sur son compte Instagram, le joueur de soccer ukrainien Andriy Yarmolenko a vivement critiqué ses homologues russes en reprochant leur silence et leur inaction. « Dans mon pays, raconte-t-il, ils tuent des gens, des mères et nos enfants. Mais vous ne dites rien. Alors les gars, vous avez de l’influence et montrez-leur. C’est le moment de montrer vos coui*** dans la vraie vie. » Yarmolenko, né à Saint-Pétersbourg, en Russie, est un attaquant de la formation anglaise West Ham United.

EVERTON SUSPEND SES CONTRATS

Le club de soccer anglais Everton a annoncé la suspension de tous ses contrats commerciaux de commandite conclus avec le milliardaire russe Alisher Usmanov, un proche du président Vladimir Poutine. Âgé de 68 ans, l’homme d’affaires a fait fortune dans l’industrie métallurgique et il est l’un des oligarques russes à avoir investi des sommes colossales dans le monde du sport.

Textes et recherches : Louis Butcher, Jessica Lapinski, Laurent Lavoie et l’Agence QMI, avec l’AFP