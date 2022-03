Lettre de remerciement à mes concitoyens

Grâce à vous, gens de Saint-Césaire, dont la bonté et la géné-rosité m’ont touchée et émue au plus profond de moi, j’ai reçu aujourd’hui un superbe panier de Noël ! Le plus sincèrement du monde, une heure plus tard, je suis encore sous le coup d’une vive et profonde émotion. Ma gratitude envers vous est sans bornes, ainsi qu’à l’endroit de tous les bénévoles qui prennent part à cette gigantesque opération qui génère joie et bonheur dans le cœur et l’esprit des personnes qui, comme moi, sont dans le besoin.

J’ai reçu en plus le casse-tête d’une belle grosse coccinelle, offert par une certaine Ariane. Je n’ai pas pu retenir les larmes de joie qui se bousculaient pour sortir, telle une rivière en plein débordement quand le dégel fait son œuvre au printemps.

Je ne suis pas météorologue, mais je peux d’ores et déjà décréter que le Noël de cet hiver me fut doux au cœur. Parlant de cœur, le mien vous remercie chaudement, vous tous qui avez ramassé toutes ces belles choses à notre intention. Paix et amour descendent sur vous, sans vous oublier, Madame Louise, qui me permettez de m’exprimer. J’en profite pour souligner que mes vœux s’adressent également à la terre entière, plus particulièrement à vous tous qui me lisez ce matin : puissiez-vous répandre la joie de vivre la plus contagieuse sur tous les enfants de la terre.

J’espère que tout le monde gardera longtemps de bons souvenirs du Noël 2021. Soyez heureux dans toutes les chaumières, grandes et petites, belles et moins belles, sur tous les continents, car le bonheur, ça devrait se partager également. Je souhaite que dans vos cœurs, il y ait un coin du bleu du ciel, que dans vos esprits le soleil brille, que dans votre âme règne une paix légère comme une plume, et qu’alentour règne le silence glorieux de la paix qui a envahi votre campagne environnante. À vous tous, je souhaite des années à venir riches et remplies de promesses aussi douces au palais que le miel.

Une jeune vieille femme comblée

Avec quelle poésie vous exprimez votre ressenti, ma chère dame, sans oublier votre haut degré d’humilité ! J’en étais toute remuée à ma première lecture. Malgré le temps qui a passé depuis ces fêtes de fin d’année 2021, je trouvais important de publier l’hommage que vous rendez à tous ces gens de l’ombre qui, année après année, dans votre coin de pays, comme dans plusieurs autres coins de la province, se dévouent corps et âme pour faire de Noël un moment magique pour leurs concitoyens moins favorisés.