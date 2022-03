Guerre en Ukraine: «Nous sommes en train de gagner», dit une résistante

Si du strict point vu militaire l’agresseur russe dispose d’un grand avantage, les Ukrainiens continuent à batailler avec courage et détermination. Et malgré les attaques sur les civils, les Ukrainiens entrevoient leur victoire.

Mariia Shuvalova a dû quitter en toute hâte son appartement de Kyïv le 24 février lors du début de l’attaque russe en compagnie de son mari, de ses parents et de sa belle-mère.

« J’habite près de l’aéroport Sikorsky. C’est un endroit dangereux. J’entendais tellement de missiles balistiques et nous n’avions pas d’abri. Nous avons fait nos bagages en cinq minutes. Nous sommes partis dans une vielle voiture empruntée sans savoir pour aller où. Je suis maintenant à 300 km de Kyïv, toujours en Ukraine. Je suis demeuré en contact avec des amis et de la famille qui sont restés et qui maintenant défendent la ville », a expliqué la femme de 28 ans au Journal.

Sur Facebook, la chargée de cours à l’université Kyiv-Mohyla a publié un portrait d’elle avec un touchant message.

« J’ai pris cette photo il y a quelques jours. J’étais heureuse. J’écrivais ma thèse de doctorat. Maintenant je suis dans un abri antiatomique. Seules les forces de défense ukrainienne me gardent en sécurité et en vie », écrivait-elle, en invitant les gens à soutenir financièrement son armée.

Paraplégiques fabricant des bombes

Tous les hommes de 18 à 60 ans ont été mobilisés en Ukraine. La mesure, aussi radicale qu’elle semble, n’a pas provoqué de tollé estime Mme Shuvalova.

« Déjà avant la mobilisation de nombreux hommes, mais aussi des femmes, s’étaient portés volontaire pour prendre les armes et défendre le pays. Ils faisaient la queue pour s’engager. »

Elle a publié une photo qui parle d’elle-même, deux femmes en chaise roulante fabricant des cocktails Molotov.

« Même ceux qui ne sont pas mobilisés et qui ne portent pas d’armes fabriquent des cocktails Molotov pour les tanks et des dispositifs métalliques contre les véhicules russes pour ralentir le ravitaillement. Ils les fabriquent pour les utiliser eux-mêmes. Tout le monde combat comme il le peut. Les civils, hommes et femmes, jeunes et vieux, sont motivés. »

L’oppresseur russe

Cette détermination étonne, en premier lieu, les militaires russes, mais aussi la majorité des experts de la communauté internationale.

Pour Mme Shuvalova, ce n’est rien de surprenant et cela puise sa source dans un longue historique « d’oppression » de la part des Russes, et de « résistance » face à celle-ci.

« Notre détermination provient de notre histoire. La Russie nous a souvent occupée. Et nous avons souffert de ces occupations. Malgré tout, nous avons conservé notre culture, même si l’enseignement de notre langue a souvent interdite à l’école et dans les livres. Nous avons donc développer le sens d’une forte résistance et d’une grande identité », explique l’universitaire.

« J’ai aussi des membres de ma famille sont allés se battre dans l’est (Donetsk) en 2014. Les gens l’oublient, mais cette guerre a commencé il y a huit ans. Huit ans que nos gens meurent depuis à cause des troupes russes. Nous luttons aussi contre la propagande et la désinformation depuis huit ans. Et le monde entier continuait à nous demander ‘où est l’Ukraine? Vous faites partie de la Russie? », ajoute-t-elle avec amertume.

Mme Shuvalova réfère aussi à l’Holomodor, dont le triste anniversaire est également commémoré au Canada.

En 1932-1933, sous l’ère de Staline, une famine créée artificiellement par l’URSS a causé entre trois et cinq millions de morts en Ukraine. Les grands-parents de Mme Shuvalova y ont survécu et ont pu la raconter.

Crimes contre l’humanité

La Cour pénale internationale a annoncé lundi qu’elle allait enquêter sur des possibles crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis par l’armée russe depuis le début de l’agression.

« Maintenant, les attaques se concentrent sur les civils, leurs maisons, confirme la jeune femme. Il y a davantage de civils qui sont morts dans les dernières 24 heures. Vous ne pouvez pas imaginer comment cela peut être terrifiant. Et pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les plus petites. Hier (lundi) un ami dans une petite ville près des montagnes des Carpates a été bombardé », dit-elle.

Dans une discussion interrompue deux fois par les bombardements, elle affirme ne s’attendre à rien des négociations avec la Russie.

« Personne n’a confiance aux négociations. L’Ukraine veut joindre l’Union européenne pour en finir avec la Fédération russe. On se sent Européens. On ne veut pas négocier et on n’a pas besoin de négocier, nous sommes en position de force. Notre gouvernement a tout notre support. »

Désinformation

Mme Shuvalova entend faire connaître la réalité des Ukrainiens en collaborant avec les médias et par l’intermédiaire des réseaux sociaux.

« Je suis chanceuse, j’ai un excellent abri contre les bombes. J’ai vu tellement de photos d’amis qui n’ont pas ça. Mais le plus important, c’est que j’ai internet », dit celle qui ne révèle pas sa position, puisqu’elle collabore activement avec l’étranger.

Les canaux de propagande russe Sputnik et RT (Russia Today) sont tombés dans le collimateur de l’Union européenne qui les bannit à compter de jeudi.

Disant qu’« on doit protéger les Canadiens de la désinformation et la propagande », le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a indiqué sur Twitter mercredi qu'il allait demander au CRTC des audiences accélérées au sujet de la présence de RT au Canada.

« On sait qu’il y aura des opérations militaires et que les Russes voudront prendre contrôle d’internet. Ils vont nous envoyer des messages et des appels disant que le gouvernement ukrainien s’est rendu et que nous devons en faire autant. Nous sommes prêts à cela », a précisé Mariia Shuvalova.

« Nous partageons des contacts et nous parvenus à faire parvenir des biens de l’étranger. Les gens sacrifient leur argent, leur vie, tout. Même dans un sous-sol avec internet et un ordinateur nous continuons. Nous ne dormons que deux heures par jour, en dépit du coronavirus », ajoute-t-elle.

Privés de Disney, un drame!

Avec le temps, et notamment par l’entremise de ses études, l’Ukrainienne a développé des amitiés avec des Russes et des Biélorusses. Elles ont été balayées par la redoutable efficacité de la propagande et de la désinformation du régime Poutine.

« Mes amis russes ne me supportent pas. J’ai demandé à certains de partager de l’information, comment leurs gens mentent ici. Certains se disent tristes. D’autres nous accusent, nous les Ukrainiens, d’avoir des doubles standards. Parce que nous parlons de notre souffrance, mais nous ne disons pas que la Russie a été écartée de Spotify (l’application n’est accessible que depuis 2020 en Russie). Ils sont frustrés que Marvel (propriété de Disney) ne présentera pas son dernier film en Russie. Donc, les Ukrainiens font souffrir les Russes! C’est pareil en Biélorussie. Mais nous, nous voulons une démocratie », se désole la jeune femme.

Au-delà des bombardements, les Ukrainiens doivent aussi composer avec un approvisionnement en nourriture devenant de plus en plus compliqué. Ils doivent parfois faire la queue jusqu’à cinq heures de temps pour obtenir de la nourriture.

Mariia Shuvalova souligne que la nourriture disponible est souvent sur le point d’être périmée et doit être consommée rapidement. La nourriture qui pourrait se conserver plus longtemps est la plus recherchée et celle qui manque le plus.

Malgré la violence des attaques qui ciblent les civils, Mme Shuvalova affirme que le moral des Ukrainiens est bon.

« Nous avons un esprit très fort parce que nous savons que nous sommes en train de gagner. Nous sommes pas mal épuisés, mais aussi totalement conscients que les troupes russes sont également épuisées et affamées. Elles manquent d’essence et savent qu’elles souffrent de pertes massives. »

« Nous imaginons comment nos soldats sont forts et courageux. Je suis inspirée par nos forces de défenses et tous ceux qui nous supportent », a-t-elle conclut.

