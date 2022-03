Nouvelle mobilisation pour la protection des berges du Saint-Laurent

Des citoyens et municipalités du sud de Lanaudière et de la Mauricie aux prises avec des problèmes d’érosion le long du fleuve Saint-Laurent reviennent à la charge pour forcer le fédéral à agir dans ce dossier.

Une pétition, parrainée par le député bloquiste de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, circulera jusqu'au 10 mars. «C'est la deuxième que je parraine, la première étant tombée avant de pouvoir être déposée en chambre en raison du déclenchement des dernières élections. Nous demandons au gouvernement fédéral qu'il remette en place un programme de protection des berges du fleuve Saint-Laurent, afin d'aider les municipalités à faire les travaux d'urgence en cas de nécessité.»

La navigation aurait un impact sur l'érosion des berges, à cause des vagues provoquées par le passage des gros bateaux, explique Yves Perron. «Le gouvernement fédéral a aboli en 1997 le programme de protection des rives existant. J'aimerais comprendre pourquoi ils se sont désengagés, alors que le problème devient de plus en plus important en raison des changements climatiques.»

À Saint-Ignace-de-Loyola, le maire Jean-Luc Barthe est inquiet. «Certains riverains ont perdu jusqu'à 20 pieds de terrain depuis 20 ans, et on est rendu à craindre pour nos infrastructures. On répare à coup de 50 mètres, mais les municipalités n'ont pas les moyens d'en faire plus.»

Une dizaine de municipalités seraient concernées par l'érosion entre Lanoraie et Trois-Rivières. Certaines ont entrepris de voter des résolutions pour demander au gouvernement d'agir.

André Villeneuve, maire de Lanoraie, a ordonné le recensement des propriétés concernées d'ici la mi-mars. «Il y a des endroits où les sols sont instables, où l'intégrité des terrains et des maisons est menacée. La question ce n'est pas de savoir si la terre va partir, mais quand ça va arriver et surtout s'il y aura quelqu'un là, à ce moment-là. Il y a péril en la demeure.»

La problématique est la même à Varennes, Verchères et Contrecoeur, de l'autre côté du fleuve, où un recours collectif de 50 millions $ a été entrepris pour forcer la main au gouvernement. «S'il le faut, on est prêt à aller jusque-là», signale Yves Perron.

Transports Canada suit la situation de près, assure Hicham Ayoun, porte-parole de ce ministère, spécifiant que la responsabilité de l'érosion des berges est partagée entre municipalités et gouvernements provincial et fédéral. «Il s’agit d’un phénomène complexe engendré par plusieurs facteurs naturels, dont les glaces, les vagues causées par le vent, les courants et la crue des eaux. La nature même des berges est également un facteur à considérer.»

Certaines mesures ont été mises en place par Transports Canada pour réduire les répercussions du batillage des navires, tel que le suivi continu de la vitesse des navires, invités à réduire volontairement leur vitesse dans quatre secteurs sensibles, entre Varennes et l’île des Barques et à l’embouchure du lac Saint-Pierre. «Le taux de conformité à cette mesure volontaire se situe environ à 99 %», assure Hicham Ayoun.

Il mentionne par ailleurs qu’il existe un programme de financement nommé Interactions communautaires, qui contribue à la réalisation de projets visant à réduire l’érosion des berges par la revégétalisation et la restauration des berges.

