Partenariat entre APTN et CBC/Radio-Canada

APTN et CBC/Radio-Canada vont créer ensemble des contenus autochtones pour donner plus d’élan à l’effort de réconciliation avec les Premières Nations, les Inuit et les Métis.

Le partenariat entre le télédiffuseur autochtone national et le diffuseur public a été annoncé jeudi.

Selon la cheffe de la direction d’APTN, Monika Ille, l’entente touchera aux journalistes, aux créateurs et aux producteurs autochtones afin de mettre «en valeur les peuples autochtones grâce à une couverture authentique de l’actualité et par la création de contenus uniques produits par des Autochtones».

Il est notamment question de formation, de partage de contenus et de ressources techniques, ainsi que de l’accroissement de l’auditoire des émissions autochtones.

CBC/Radio-Canada affirme que «cette initiative va de pair avec le travail en cours pour développer notre stratégie autochtone, qui vise à renforcer nos liens avec les diffuseurs, les producteurs et les créateurs issus de ces communautés, et à améliorer des services comme Espaces autochtones, ICI Grand Nord, CBC Indigenous et CBC North», a indiqué pour sa part la présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait.