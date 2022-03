Pensionnat déguisé: les Algonquins de Kitcisakik réclament justice

Louvicourt : la communauté algonquine de Kitcisakik en Abitibi-Témiscamingue fait face à de nombreux défis, en plus de celui de vivre sans eau courante ni électricité, une grande majorité des adultes veulent poursuivent le Fédéral.

De 1975 à 1991, presque la totalité des enfants d'âge primaire étaient hébergés au Pavillon Notre-Dame-de-la-Route, à Louvicourt.

Ils considèrent qu'ils ont subi les mêmes préjudices que ceux et celles qui ont fréquenté les pensionnats autochtones.

La même chose qu'au pensionnat

Tout comme les pensionnats autochtones, cette résidence scolaire, où étaient logés les enfants pour la plupart 10 mois par année, était entièrement financée par le fédéral.

«Le point que la résidence et que le pensionnat ont en commun c'est le placement des enfants pour but d'éducation. La seule différence c'est qu'au pensionnat, à Amos, on allait à l'école à l'intérieur de la bâtisse. À la résidence à Louvicourt, il fallait prendre l'autobus pour aller à Val-d'Or ou au Lac Simon», relate Jimmy Papatie qui a fréquenté les deux établissements.

«Les impacts sont les mêmes! Perte de la langue, on n’enseignait pas la langue là. On perdait notre culture, notre spiritualité», poursuit celui qui témoigne avoir vécu des abus sexuels aux deux endroits.

Véronique Papatie, la soeur cadette de Jimmy, fait aussi partie des ex-pensionnaires. La femme, aujourd'hui âgée de 40 ans, fait partie des requérantes du recours collectif.

Elle garde un souvenir indélébile de son arrivée au Pavillon alors qu'elle n'avait que 5 ans.

«On m'a attribué un numéro, des pyjamas, un casier pour mettre mes vêtements. Moi mon numéro c'était VP13. La première nuit, j'entendais les autres jeunes pleurer. Je me demandais pourquoi c'était comme ça. Pourquoi je ne pouvais pas vivre et rester avec mes parents ?» raconte celle qui a vécu toute son enfance loin des siens.

Un endroit dirigé par un prêtre pédophile

L'endroit était dirigé par le père Edmond Brouillard, un oblat reconnu coupable d'agressions sexuelles sur des enfants en 1996.

Raynald Papatie se souvient très bien des fréquentes visites du religieux qui avait selon lui, une «fixation» sur les petits garçons. Il décrit, la gorge nouée, des sévices qu'il a subis.

«J'avais 5 ans quand j'ai connu le père Brouillard. (...) À trois reprises, il m'a pogné les fesses. À 5 ans je ne me rendais pas compte que c'étaient des attouchements. À 7 ans je n'allais plus lui ouvrir la porte, mais d'autres petits garçons y allaient», dit-il.

«Edmond Brouillard, c'est l'histoire d'un prêtre qu'on a déplacé. Il était chez les Atikamekw et on l’a déplacé chez les Algonquins. Il a fait au moins 11 victimes chez les jeunes», poursuit Jimmy Papatie.

Le combat est loin d'être gagné

Ils sont maintenant 120 Anicinapes qui veulent être reconnus au même titre que les victimes des pensionnats autochtones.

Comme le Pavillon n'était pas un lieu d'enseignement, ils sont exclus de la Convention sur les pensionnats indiens entérinée en 2006 sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper.

La Cour supérieure du Québec entendra la demande d'action collective des ex-résidents du Pavillon ce printemps, possiblement en mars. Le juge décidera par la suite si le recours collectif contre Ottawa est autorisé.

«C'est comme si le gouvernement me dit que ce n'est pas grave ce que j'ai vécu. Mais c'était grave. Toutes les blessures, les traumatismes, les manquements, la déconnexion de la langue. Il n'y aura jamais assez d'argent pour réparer tout ça», déclare Véronique Papatie.

Selon Me David Schulze, qui représente les anciens pensionnaires, les avocats du fédéral auraient tout fait pour faire avorter les présentes démarches.

«Ils ont essayé de rendre le conseil de bande coresponsable de la résidence. Or c'était un non-sens! L'endroit était complètement financé par le gouvernement fédéral et c'était imposé à la communauté. Il semble que cet argument soit tombé. Mais ç’a causé tout un émoi», déplore-t-il.

Réapprendre à devenir parents

Marquée au fer rouge par son passé, la communauté de Kitcisakik a voulu mettre un terme à la scolarisation de ses enfants à l'extérieur.

Depuis 2005, les enfants d'âge préscolaire et primaire restent dans leur communauté. En 2010, l'école Mikizicec a ouvert ses portes, son nom signifie «petit aigle».

«Depuis que l'école est ici, c'est un défi pour tout le monde. Il faut réapprendre notre rôle de parent et de bien le vivre. C'est vrai aussi pour les grands-parents, les oncles et les tantes», constate Véronique en regardant son ventre bien rond.

Elle mettra bientôt au monde un petit bébé, avec son conjoint, Raynald.

«Je suis content d'être papa. Mais quand tu mélanges l'amour que tu n'as pas reçu et que tu essaies d'en donner à tes enfants, c'est difficile. C'est un système qui m'a éduqué by the book, pas d'émotion. Mais aujourd'hui je suis fier de moi. J'ai fait des thérapies», déclare l'homme qui conclut en disant que c'était important pour lui de donner une voix aux victimes et, surtout, de l'espoir.