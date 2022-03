Pineault ouvre le bal avec Détour

Après des mois d’incertitude, le milieu de l’humour respire enfin. C’est la semaine prochaine que la saison des premières médiatiques prend son envol. Pour ouvrir le bal, on aura droit à Guillaume Pineault avec son tout premier spectacle solo, Détour.

Guillaume Pineault attendait ce moment depuis des années. Engagé chez Phaneuf (Louis-José Houde, François Bellefeuille) en 2017, l’ancien ergothérapeute et ostéopathe a d’abord dû faire ses preuves dans des spectacles corporatifs.

L’année suivante, il avait le feu vert de la boîte de production pour commencer à développer un véritable spectacle. Et rapidement dans les premières réunions, l’humoriste en herbe rêvait à ses premières à Montréal et Québec.

Eh bien, après deux ans de pandémie qui ont occasionné des mois de report, Guillaume Pineault est enfin prêt à présenter son one-man-show, Détour, dont le titre ne pouvait être aussi approprié.

« Je suis super excité, lance l’humoriste en entrevue avec Le Journal. J’ai commencé à déléguer des trucs à l’équipe [pour la première]. Moi, je m’assure de livrer le meilleur show que je peux. »

Tapis bleu

Pour sa rentrée montréalaise, Guillaume Pineault recevra les invités sur... un tapis bleu. « C’est le même bleu que mon show, dit-il. P-A Méthot avait un tapis vert à sa première et j’avais trouvé ça original. C’est l’équipe qui a suggéré un tapis bleu. Peut-être que c’est moins cher ! [rires] »

Il a aussi demandé à sa mère de lui envoyer de vieilles photos qui seront accrochées sur le corridor qui mènera à la salle du Gesù. « Je veux vraiment que les gens sachent qu’ils sont chez moi, qu’ils viennent voir mon affaire », dit-il.

Ayant déjà fait les premières parties de Patrick Groulx et Phil Roy lors de leurs propres premières médiatiques, Guillaume Pineault connaît l’effervescence de telles soirées. Mais il a hâte de la vivre dans le siège du conducteur. « Ça doit être stressant de jouer devant tes pairs. »

Avant d’en arriver à cette première, l’humoriste a trimballé son spectacle dans toutes sortes d’endroits. « Mon producteur m’a dit que puisque c’était mon premier spectacle, j’allais le jouer vraiment souvent et dans des conditions pas toujours faciles. J’ai fait des sous-sols d’église... Je me dis que si le soir de la première, l’accueil est froid, ç’a déjà été plus froid ailleurs [rires] ! »

Guillaume Pineault fera sa première montréalaise de Détour le 8 mars, au Gesù. Il jouera aussi à la Salle Albert-Rousseau de Québec, le 30 mars.