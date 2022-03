Protection de l’eau potable: la Ville de Québec s’associe à Canards Illimités pour acheter 153 hectares de terrain

La Ville de Québec prend les grands moyens pour protéger sa prise d’eau potable dans le Nord et achète 153 hectares de terrain avec Canards Illimités Canada, qui en assurera la préservation.

L’information est sortie d’un sommaire décisionnel adopté par le comité exécutif (CE), mercredi. La décision doit cependant être approuvée par le conseil municipal et, ultimement, par le conseil d’agglomération.

Le terrain du Domaine Sagamité, immense, est entièrement compris dans les limites de la Ville de Québec et mesure 153 hectares. Il se trouve à l’est de l’autoroute Laurentienne, à la hauteur de Stoneham. Il comprend le lac de la Sagamité et une partie du lac Jaune. Ces étendues d’eau sont situées dans le bassin versant du lac Saint-Charles, qui est la principale source d’eau potable de Québec.

«L'acquisition du Domaine Sagamité est importante au niveau environnemental afin d'assurer la conservation de ce milieu naturel situé dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles», écrit le CE.

Outre les lacs, le territoire abrite de nombreux cours d’eau, des milieux humides et des espèces à statut vulnérable, comme la grenouille des marais et la salamandre sombre du nord, que la Ville veut préserver.

La Ville a élaboré un partenariat avec l’organisme de bienfaisance sans but lucratif Canards Illimités Canada (CIC) pour en faire l’acquisition. CIC cédera ensuite «la majeure partie du Domaine Sagamité à la Ville, pour une contrepartie représentant 50 % de la juste valeur marchande» de 2,3 millions $, explique-t-on. La Ville assume aussi certains frais d’acquisition et de gestion. Le coût que devra défrayer la Ville est donc de 1,36 million $. CIC investit de son côté 1,27 million $.

Une servitude de préservation sera consentie à CIC pour en assurer la pérennité, notamment par des activités d'éducation sur l'environnement et des activités récréatives comme la randonnée et l'observation de la nature, et par le maintien des habitats fauniques et floristiques.

