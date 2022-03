Rouge et Or football: Mathieu Bertrand succède à Glen Constantin pour le recrutement

Mathieu Bertrand sera désormais en charge du recrutement de l’équipe de football du Rouge et Or de l’Université Laval, a annoncé l’organisation jeudi.

Bertrand, qui aussi coordonnateur des unités spéciales et responsable des centres-arrières, succède ainsi à Glen Constantin.

L’entraîneur-chef du Rouge et Or continuera de superviser l’ensemble des opérations de l’équipe, en plus d’hériter de nouvelles fonctions en lien avec le développement du programme de football.

Plus de détails suivront...

À voir aussi