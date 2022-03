Sanctions contre la Russie : le Canal de Panama réaffirme sa neutralité

L’Autorité du Canal de Panama (ACP) a réaffirmé jeudi la neutralité de la voie interocéanique, et a annoncé qu’elle ne refusera pas le passage de navires russes en dépit des sanctions imposées à Moscou par la communauté internationale après l’invasion de l’Ukraine.

«Le Canal de Panama suit de près la situation actuelle en Ukraine», mais celui-ci est «est une voie aquatique de transit international neutre de manière permanente», a insisté l’ACP dans un communiqué.

La souveraineté du Canal a été rétrocédée au Panama par des traités signés en 1977 entre le président américain Jimmy Carter et le chef de l’État panaméen Omar Torrijos. L’un de ces traités «déclare la neutralité du Canal de Panama» afin de garantir son accès «aussi bien en temps de paix qu’en temps de guerre (...) aux navires de toutes les nations en termes de pleine égalité», rappelle l’ACP.

Un groupe d’une cinquantaine de manifestants ukrainiens et russes opposés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie a demandé mercredi au gouvernement de Panama la fermeture du Canal aux navires russes. Celle-ci n’aurait cependant qu’une portée symbolique en raison du petit nombre de vaisseaux de cette nation qui transitent par la voie interocéanique de 77 km de long.

Environ 3,5 % du commerce maritime mondial passe par le Canal de Panama, mais les navires russes l’empruntent si peu que leur trafic n’apparait pas dans les statistiques officielles de l’ACP.

Cependant, l’Autorité du Canal indique dans son communiqué qu’elle «analysera les possibles effets» que l’invasion de l’Ukraine pourrait avoir sur son activité.

Celle-ci pourrait affecter «à court ou moyen terme» la «chaine d’approvisionnement du commerce maritime mondial», et en conséquence le trafic par le Canal, qui sert surtout à relier la Chine, le Japon et la Corée du Sud avec la côte est des États-Unis et l’Amérique du Sud avec l’Europe.

Le Canal de Panama a battu son record de trafic en tonnage durant l’année fiscale 2021, avec le passage de 516 millions de tonnes de fret. Plus d’un million d’embarcations sont passées par le Canal depuis son inauguration en 1914 par les États-Unis.