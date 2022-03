SNC Lavalin hausse ses revenus grâce à ses services d’ingénierie au quatrième trimestre

Groupe SNC-Lavalin a annoncé jeudi des revenus à la hausse au quatrième trimestre permettant de terminer l’année 2021 avec de solides résultats pour les services d’ingénierie.

• À lire aussi: Guerre en Ukraine: le Québec inc. aussi affecté

• À lire aussi: Des sièges sociaux vides de leurs hauts dirigeants

Les revenus du quatrième trimestre 2021 ont progressé de 14,5 %, en comparaison avec le trimestre correspondant en 2020. Pour l’ensemble de l’exercice financier 2021, la firme montréalaise d’ingénierie a porté ses produits à 7,4 milliards $, soit une hausse de 5,2 %.

Les produits tirés des services d’ingénierie ont totalisé 1,7 milliard $, en hausse de 9,7 % par rapport à la même période de 2020, alors que sur l’étendue de l’année la progression des revenus dans la même filière a été de 3,3 % pour s’établir à 6,2 milliards $.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’est chiffré à 15,3 millions $, ou 0,09 $ par action diluée au quatrième trimestre, ce qui a permis d’engranger des résultats positifs sur l’ensemble de l’année atteignant 100,2 millions $, ou 0,57 $ par action diluée, contrairement à une perte de 356,1 millions $ enregistré un an plus tôt.

Le carnet de commandes de SNC-Lavalin pour les services d’ingénierie s’établissait à 10,9 milliards $ au 31 décembre 2021, selon l’entreprise.

«Nous avons terminé l'année 2021 avec un solide rendement au sein de nos activités Services d'ingénierie, qui a affiché une forte croissance des produits et un rendement de marge conforme à nos attentes», a indiqué Ian L. Edwards, président et chef de la direction de Groupe SNC-Lavalin inc.

«Ce secteur continue d'afficher un rendement élevé alors que nous tirons parti de nos capacités mondiales, de nos services uniques et complets et de nos solutions de décarbonation», a mentionné M. Edwards.

«Nous continuons de progresser vers l'achèvement progressif de nos derniers contrats CMPF, ayant considérablement réduit le carnet de commandes en 2021, et nous nous attendons à ce que celui-ci soit terminé en grande partie d'ici la fin du premier trimestre de 2023», a-t-il ajouté.

À voir aussi