La Fondation Pause-Bonheur m’annonce qu’elle a amassé 33 000 $ lors de sa 2e campagne de financement T’es pas game, présentée par les IGA Famille Laflamme et IGA des Sources et propulsée par Desjardins. Au total, ce sont 1797 billets de la Loto-Bonheur (une première cette année) qui ont été achetés dans les trois épiceries partenaires du territoire Orléans qui offraient un total de 3000 $ en chèques-cadeaux d’épicerie chez les partenaires IGA. Les dons amassés permettront d’humaniser les soins en offrant du confort et de la dignité aux aînés, en CHSLD et à domicile des territoires de Beauport et de l’île d’Orléans. Depuis 1982, la Fondation Pause-Bonheur (anciennement la Fondation Hébergement St-Augustin) contribue, par son soutien philanthropique, au développement de projets structurants visant à procurer du réconfort ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des résidents de plusieurs centres d’hébergement dans les régions de Beauport et de l’île d’Orléans. Depuis 5 ans, pas moins de 258 390 $ ont été investis en projets dans les établissements associés. Sur la photo, de gauche à droite : Caroline Lemelin, adjointe IGA des Sources ; Michel Laflamme, propriétaire IGA Famille Laflamme et Jean-Paul Martineau, président du conseil d’administration de la Fondation Pause-Bonheur.

« Chaudière Curve »

Louis-François Garceau, président du Groupe TRAQ, musée ferroviaire privé situé à la gare de Charny, était heureux de m’apprendre la sortie d’un numéro hors-série (photo) intitulé L’histoire de la gare de Charny. Sachez que le nom de Chaudière Curve (la courbe de la Chaudière) vient de la longue courbe de la voie ferroviaire qui précède la jonction, en direction de Lévis. C’est le premier nom donné à la gare de Charny. Ce nom sera officiellement remplacé par celui de Charny, fils du gouverneur de la Nouvelle-France et seigneur de Lauzon au XVIIe siècle. La gare de Charny représentait à l’époque la politique d’expansion en sol québécois du réseau de l’Intercolonial qui avait débuté en 1879 avec l’achat de la ligne Rivière-du-Loup-Lévis (via Charny), faisant le lien entre les maritimes et Canada Central. www.groupe-traq.com.

En souvenir

Le 3 mars 1992. Le chandail numéro 22 de Mike Bossy est officiellement retiré lors d’une cérémonie d’avant-match des Islanders de Ny contre le Canadien. Bossy, 35 ans, a été contraint de prendre sa retraite prématurément en raison de sérieux maux de dos après avoir joué 10 ans avec les Islanders au cours desquels il a marqué 573 buts en 752 matchs en carrière et a remporté 4 coupes Stanley, toutes avec les Islanders.

Anniversaires

Sylvain Lessard (photo) rédacteur en chef du magazine Sentier Chasse-Pêche, animateur de l’émission chasse et pêche À l’affût, 60 ans... Jacques Tanguay, vice-président et directeur général de Tanguay et président des Remparts de Québec de la LHJMQ, 61 ans... Xavier Morin-Lefort, comédien et acteur québécois, 36 ans... Jessica Biel, actrice américaine, 40 ans... Édouard Lock, chorégraphe, fondateur de la troupe La La La Human Steps, 68 ans... Jennifer Warnes, chanteuse américaine, 75 ans... Jocelyne Gagnon, ex-Manoir de Tilly.

Disparus

Le 3 mars 2017 : René Préval (photo), 74 ans, ancien président haïtien entre 1996 et 2001, puis de 2006 à 2011... 2019 : Alec Reid, 18 ans, attaquant de l’Armada de Blainville-Boisbriand de la LHJMQ... 2018 : Jacqueline Desmarais, 89 ans, riche philanthrope et veuve de Paul Desmarais... 2016 : Mike Widger, 67 ans, ancien secondeur de ligne des Alouettes de Montréal (LCF) de 1970 à 1977... 2015 : Claude Dilain, 66 ans, homme politique français... 2014 : Terry Trafford, 20 ans, joueur de centre du Spirit de Saginaw (LHJMO)... 2013 : Bobby Rogers, 73 ans, chanteur et auteur-compositeur américain (The Miracles)... 2012 : Ralph McQuarrie, 82 ans, l’artiste derrière les personnages de La guerre des étoiles... 2009 : Sydney Chaplin, 82 ans le fils de Charlie Chaplin... 2009 : Gilbert Parent, 73 ans, homme politique canadien... 1995 : Pierre Tisseyre, 86 ans, le père de l’édition québécoise... 1983 : Hergé, 75 ans, le père de Tintin.