Un défi de feu attend le CH ce soir

Le Canadien de Montréal misera sur le gardien Andrew Hammond pour affronter les Flames, ce jeudi soir, à Calgary.

«Ce sera un bon défi pour nous autres pour voir où ce qu’on est», a estimé l’entraîneur-chef du Canadien Martin St-Louis, dans son point de presse du jour (à voir dans la vidéo, ci-dessus).

Seul autre changement dans la formation du club montréalais : Michael Pezzetta prendra la place de Mathieu Perreault.

Hammond en sera à son troisième départ et à sa quatrième présence pour le CH. Mardi, à Winnipeg, il était venu en relève à Samuel Montembeault, bloquant six des sept tirs dirigés vers lui dans la défaite de 8 à 4 face aux Jets. Hammond présente un dossier de 2-0, une moyenne de buts alloués de 1,72 et un taux d’efficacité de ,939 depuis son arrivée avec le Tricolore. Le gardien de 34 ans devra être en grande forme pour préserver de telles statistiques face aux Flames, qui ont remporté 12 de leurs 13 derniers matchs.

«J’ai beaucoup de respect pour tout ce qu’il a fait dans le hockey, a indiqué St-Louis, à propos de l’entraîneur des Flames Darryl Sutter. Ses équipes ont toujours beaucoup de succès.»

Une saison de 100 points pour Gaudreau?

Individuellement, l’attaquant Johnny Gaudreau en est par ailleurs un qui, avec 67 points en 52 matchs, s’apprête à faire sauter la banque. Âgé de 28 ans, Gaudreau pourrait effectivement devenir joueur autonome sans compensation au terme de la présente saison. Écoulant la dernière année d’un contrat de six campagnes et gagnant actuellement un salaire annuel de 6,75 millions $, celui qu’on surnomme «Johnny Hockey» en surprend plusieurs depuis le début de la campagne.

Gaudreau est régulièrement utilisé sur un trio complété par Elias Lindholm (53 points) et Matthew Tkachuk (61 points), une combinaison qui fonctionne à plein régime. En 12 matchs depuis le 1er février, Lindholm a amassé 19 points, dont 10 buts. Au cours de cette même séquence, Tkachuk et Gaudreau ont récolté respectivement 17 et 15 points.

Malgré ses succès, Gaudreau aura fort à faire pour connaître sa saison la plus productive dans la LNH, lui qui avait engrangé 99 points en 82 parties en 2018-2019. Pourrait-il franchir le plateau des 100 points? Rien ne semble impossible.

Cinq buts en sept matchs pour Toffoli

Pour ajouter à la force de frappe des Flames, il y a lieu de mentionner l’ajout de l’attaquant Tyler Toffoli, échangé à Calgary par le Canadien, le 14 février. En retour, le CH a obtenu le joueur d'avant Tyler Pitlick, l’espoir Emil Heineman, un choix conditionnel de premier tour et une sélection de cinquième tour au repêchage de 2023.

Depuis son arrivée avec les Flames, Toffoli a marqué cinq buts et fourni deux mentions d’aide pour sept points en autant de parties.

Menée par le brio du gardien Jacob Markstrom, la défensive du club albertain est également solide, n'accordant que 2,4 buts par match en moyenne, ce qui correspond deuxième meilleur rendement de la LNH cette saison, derrière les Hurricanes de la Caroline (2,38).

- Obtenu dans la transaction impliquant Tyler Toffoli, l'attaquant Tyler Pitlick est arrivé dans la région de Montréal mardi et il s'entraîne à Brossard depuis.

Trios et paires défensives du CH face aux Flames

Cole Caufield - Nick Suzuki - Josh Anderson

Mike Hoffman - Laurent Dauphin - Brendan Gallagher

Rem Pitlick - Jake Evans - Artturi Lehkonen

Michael Pezzetta - Ryan Poehling - Joel Armia

Brett Kulak - Jeff Petry

Ben Chiarot - Alexander Romanov

Kale Clague - Chris Wideman