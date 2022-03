Un organisme offre de prendre en charge les animaux d’éventuels réfugiés ukrainiens

L’organisme à but non lucratif Proanima, voué à la cause animale, s’est dit prêt à héberger provisoirement les animaux de compagnie des réfugiés ukrainiens qui arriveront au Québec.

Cette annonce, publiée sur Facebook, mardi, a beaucoup fait réagir. Jeudi matin, on comptabilisait plus de 500 partages.

«Proanima offre un service d’hébergement temporaire aux animaux des réfugiés ukrainiens, mais aussi de la nourriture et des dons matériels comme des laisses, a indiqué en entrevue Patricia Durocher, coordonnatrice des communications. À leur arrivée, les familles dans le besoin pourront ainsi souffler et trouver des solutions en sachant que nous prenons soin de leurs compagnons.»

Proanima invite toutes les personnes ou organismes en contact avec des réfugiés ukrainiens à leur transmettre leurs coordonnées.

«Le but est de lancer un mouvement d’entraide pour soutenir cette communauté, mais aussi les autres en difficulté, a précisé Mme Durocher. Nous ne sommes pas juste là pour les animaux, mais également pour les propriétaires.»

Depuis deux ans, ce service d’hébergement temporaire dépanne les propriétaires en situation délicate.

«On propose notre aide aux personnes victimes de violences conjugales, aux personnes hospitalisées ou pour toutes autres situations d’urgence, a mentionné Mme Durocher. Au début de la pandémie, on sentait une certaine détresse, des gens perdaient leur travail, des itinérants ne pouvaient plus aller dans les refuges avec leur animal.»

La capacité d’hébergement est limitée en fonction «des ressources disponibles», a précisé la coordonnatrice, ajoutant que la garde ne pourrait aller au-delà de trois à quatre semaines.

Proanima, qui collabore avec 10 municipalités en termes de gestion animalière, a soufflé ses 10 bougies cette année. Les deux succursales, de Boucherville et Saint-Jean-sur-Richelieu, se partagent plusieurs services notamment d’adoption, de prévention, d’éducation, d’identification et de stérilisation.

La SPCA de Montréal a également partagé en début de semaine un message de soutien aux réfugiés ukrainiens sur sa page Facebook. L’organisme a notamment mentionné être «en communication avec plusieurs organismes internationaux de protection des animaux spécialisés en intervention d’urgence».

Jusqu’à maintenant, selon les plus récents chiffres de l’ONU, environ un million de personnes ont fui l’Ukraine depuis que le pays a été envahi par les forces russes.