Un sugar daddy qui s’intéresse trop aux adolescentes

Condamné il y a cinq ans pour des crimes sexuels sur des adolescentes, un ancien actionnaire du centre de ski Le Massif du Sud se retrouve encore une fois devant la justice pour des infractions de même nature.

Résident de Québec, Frank Desmeules, 56 ans, a été arrêté à la mi-janvier et a comparu sous six chefs d’accusation, dont agression sexuelle sur une mineure, leurre informatique, obtention de services sexuels moyennant rétribution et entrave à la justice.

Une perquisition a été menée à son domicile, où les policiers ont saisi «certains items reliés aux événements», de même que du matériel informatique qui sera analysé.

«L’enquête tend à démontrer que les délits auraient été commis à Saint-Hyacinthe auprès d’une adolescente rencontrée via les médias sociaux», a indiqué la sergente Valérie Beauchamp, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Sugar daddy

Selon nos informations, Desmeules aurait été actif sur Snapchat et sur le site de rencontre sugardaddy.com, où il aurait abordé des adolescentes.

Sur Snapchat, il utilisait le nom d’utilisateur «Francisco», tandis que sur le site sugardaddy.com, il utilisait le pseudonyme «sweethoney».

La police n’exclut pas que Desmeules pourrait avoir fait d’autres jeunes victimes.

Ce n’est pas la première fois que Frank Desmeules se retrouve devant les tribunaux pour des crimes sexuels.

En 2017, il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois pour des infractions à caractère sexuel posées à l’égard de ce qu’il croyait être des adolescentes.

Les crimes qu’il avait commis à l’époque avaient eu lieu entre janvier 2014 et décembre 2015.

En juin 2015, il avait poussé l’audace jusqu’à offrir de l’argent à une adolescente de 15 ans pour une rencontre sexuelle.

Risque de récidive

«Les propos étaient explicites et de nature grivoise. À la suite d’une perquisition effectuée au domicile de l’accusé, plus de 10 000 échanges à caractère sexuel ont été retrouvés et monsieur a admis et reconnu que certains de ces échanges avaient été faits avec des adolescentes», avait déclaré à l’époque le procureur de la Couronne.

Sur les réseaux sociaux, les noms d’utilisateurs de Frank Desmeules laissaient clairement entendre qu’il offrait des services de «sugar daddy».

L’avocat qui défendait Desmeules lors de ce procès avait indiqué au juge que son client avait fait «un bon bout de chemin depuis son arrestation».

Selon lui, les démarches de son client auprès d’un psychologue et ses consultations en sexologie faisaient en sorte que le risque de récidive était faible.

«Mon client regrette amèrement puisqu’il réalise aujourd’hui que le cercle vicieux dans lequel il était embarqué aurait pu le mener beaucoup plus loin et l’intervention policière, au final, est devenue positive pour lui», avait relaté l’avocat de Desmeules.