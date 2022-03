Une plateforme pour Pérusse

Bonne nouvelle pour les admirateurs de François Pérusse : l’humoriste vient de lancer une nouvelle plateforme, La radio du peuple, sur laquelle il prévoit offrir régulièrement une foule de contenus comiques et parfois sérieux. « Il va y avoir des clips audio et vidéo et toujours des niaiseries, bien sûr », dit-il en entrevue au Journal.

François Pérusse et son équipe chez Zéro musique n’avaient pas prévu publiciser le lancement de La radio du peuple. La raison était fort simple : la plateforme est un laboratoire qui sera en constante évolution.

Contacté par Le Journal, François Pérusse a toutefois accepté d’en communiquer les grandes lignes. « La définition de La radio du peuple, c’est : tout. Un matin, je me lève et j’ai une idée. J’envoie ça là-dessus. C’est aussi simple que cela. »

Comme premier contenu pour ses admirateurs, l’humoriste y propose son tout premier EP en carrière. D’une vingtaine de minutes, le produit se veut un véritable mini-Album du peuple avec de nombreux sketches.

Pérusse y fait quelques allusions à la pandémie, dont trois hilarants sketches sur l’agressivité dans les commerces. Il y ramène son désormais célèbre personnage de Bob Hartley et propose la chanson Canular, qui parle des gens qui s’imaginent une conspiration internationale.

Inviter d’autres artistes

« Je l’ai fait dans l’idée d’un Album du peuple, mais en version plus courte », dit Pérusse. Le EP est vendu sur la plateforme au coût de 4,99 $. L’humoriste précise que les contenus ultérieurs ne seront pas tous forcément payants.

Proposera-t-il, un jour, un abonnement mensuel, comme le font plusieurs humoristes avec la plateforme Patreon ? « On va certainement le faire, mais il faudra avoir un gros flux de matériel, répond-il. Ce ne sera pas à court terme. »

La radio du peuple ne sera pas non plus uniquement comique. François Pérusse aimerait un jour y présenter des compositions musicales sérieuses qu’il veut enregistrer avec son frère Marc.

« Cette plateforme-là ouvre la porte à d’autres gens, mentionne-t-il. Il y a plein d’artistes au Québec que je rencontre et qui me demandent quand est-ce qu’on fera quelque chose ensemble. Si un artiste sort un album, je peux l’inviter et niaiser avec lui. Je veux aussi avoir des vraies conversations avec des gens qui viendront me visiter et même des tables rondes. »

Les 30 ans du Tome 2

François Pérusse ajoute qu’il pourrait très bien replonger dans ses imposantes archives pour offrir à son auditoire d’anciennes capsules radio parmi les milliers qu’il a enregistrées depuis le début des années 1990.

Au fait, prévoit-il souligner le 30e anniversaire, cet automne, de son classique Album du peuple : Tome 2 ? « C’est une bonne idée. Ce serait le temps de commencer à y penser sérieusement ! »

◆ La nouvelle plateforme de François Pérusse, La radio du peuple, propose présentement Le EP du peuple – Numéro 1. Pour les détails : laradiodupeuple.ca.