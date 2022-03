Vers une traverse Québec-Lévis réservée aux piétons

Après avoir obtenu de nouvelles données du bureau de projet du troisième lien, le gouvernement caquiste étudie sérieusement l’idée de réserver la traverse Québec-Lévis aux piétons et d’en exclure les automobiles dans un horizon de moins de 10 ans, a appris Le Journal.

Québec vient de recevoir la confirmation que le nombre de voitures qui continueraient d’emprunter le traversier – lorsque le tunnel Québec-Lévis sera mis en service – serait « non significatif ».

« Et c’est le cas dans tous les scénarios que le troisième lien soit situé à l’est ou qu’il relie les deux centres-villes, explique une source gouvernementale proche du dossier. Ça devient donc questionnable de maintenir un traversier avec des voitures. »

Selon l’échéancier actuel, le troisième lien doit être inauguré en 2031. Le gouvernement tente d’en compresser les délais et les coûts, évalués, pour le moment, entre 6 et 10 G$. Une mise à jour sur ce mégaprojet aura lieu « ce printemps », nous dit-on.

Promesse électorale de 2018

La Coalition Avenir Québec (CAQ) compte donc remettre en avant-plan un engagement tenu lors de la campagne électorale de 2018.

Dans un document intitulé Priorité Capitale, la CAQ avait promis que « nous étudierons l’implantation d’une nouvelle traverse rapide sans voiture [...] L’objectif est d’éviter, pour les piétons, l’attente inutile du même traversier que les voitures ».

Au gouvernement, on fait également savoir que les deux traversiers en service entre Québec et Lévis – le NM Alphonse-Desjardins et le NM Lomer-Gouin – ont été construits en 1971 et qu’ils atteindront leur fin de vie utile d’ici 2031. La réflexion sur la façon optimale de les remplacer doit se faire vite, fait-on remarquer.

En 2018 et en 2019, années prépandémiques, le nombre de voitures ayant emprunté le traversier Québec-Lévis fut respectivement de 321 000 et de 351 000.

L’interdiction des voitures sur le traversier permettrait d’éviter le déversement de milliers de véhicules dans le très touristique secteur du Petit Champlain, où la cohabitation entre les autos et les touristes s’avère souvent difficile lors de la belle saison, ajoute-t-on.

Un volet récréotouristique

Conscient, par ailleurs, du « fort potentiel » de la Gare fluviale de Québec, le gouvernement compte y développer « un volet récréotouristique avec des navettes touristiques pour toute la région métropolitaine de Québec », en collaboration avec le secteur privé.

« On veut évaluer différentes destinations en bordure du fleuve, nous glisse-t-on. Il y a une marina à Neuville, à Bellechasse, sur l’île d’Orléans, à Sainte-Anne-de-Beaupré... Il y a un potentiel touristique qui pourrait être desservi par le privé en partance des installations actuelles de la Gare fluviale de Québec. »