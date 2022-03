Ville de Québec: le Flexibus déployé à partir de lundi

La première phase du Flexibus, un taxi-bus destiné aux secteurs périphériques de Québec, sera déployée à partir du lundi 7 mars marquant ainsi le début de «la révolution de la mobilité à Québec», selon l’expression fort enthousiaste du maire Bruno Marchand.

L’annonce de ce nouveau service de transport collectif à la demande a été faite jeudi matin à Loretteville.

Pour la première année, le service pourra être utilisé par les usagers des secteurs du Nord-Est de Québec (Wendake, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles et Notre-Dame-des-Laurentides), du Nord-Ouest (Val-Bélair et Loretteville) et de l’Est de Beauport (Courville et Montmorency).

Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) s’engage à répondre aux clients dans un délai de 15 minutes. Le nouveau service permet aux usagers de réaliser des déplacements de proximité ou de rejoindre un réseau de bus. Le coût est celui d’un billet de bus régulier.

Pour utiliser le service, il faut de télécharger l’application RTC Flexibus et créer un compte. Il est également possible de réserver sa place par téléphone auprès du service à la clientèle du RTC. Le service sera exploité par des chauffeurs de Taxi Coop. Les fourgonnettes choisies sont de 8 places, incluant le chauffeur.

Pas juste le tramway

Le maire Marchand a insisté jeudi pour dire que le tramway ne peut pas être l’unique réponse aux enjeux de mobilité à Québec. De son côté, la conseillère municipale, Maude Mercier Larouche, a précisé que ce nouveau service permettra aux familles de vendre (ou d’éviter d’acheter) une deuxième voiture.

Au cours de la première année de déploiement, neuf véhicules seront mis en service. On anticipe 124 000 déplacements. Le budget du Flexibus est de 2,1 millions$ pour la première année.

À terme, soit en 2025, le budget annuel sera de 4,5 millions$. On prévoit que 24 véhicules seront mis en service on s’attend à ce qu’il y ait 400 000 déplacements annuels.

Déploiement du Flexibus

2022

Nord-Est de Québec (Wendake, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles et Notre-Dame-des-Laurentides)

Nord-Ouest de Québec (Val-Bélair et Loretteville)

Est de Beauport (Courville et Montmorency)

2023

Nord de Beauport (Sainte-Thérèse-de-Lisieux)

2024

L’Ancienne-Lorette

Saint-Augustin-de-Desmaures

Quartier de Champigny

2025

Cap-Diamant et Anse au Foulon

Source : Réseau de Transport de la Capitale (RTC)

