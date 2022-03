CARON, Marcel



Est décédé au CIUSSS du Saguenay Lac St-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 25 février 2022, à l'âge de 85 ans et 6 mois, M. Marcel Caron, conjoint de madame Suzanne Ferland demeurant à Chicoutimi. C'est entouré de tous les siens qu'il a décidé d'amorcer paisiblement son grand voyage. Monsieur Caron fût à l'emploi de la Ville de Saguenay pendant 36 ans où il a œuvré comme policier et ensuite, comme enquêteur. Il était le fils de feu monsieur Louis Caron et de feu madame Hélène Lagacé.Les heures d'accueil sont: dimanche le 6 mars de 11 à 17h et de 19 à 22h, ainsi que lundi le 7 mars de 11 à 16h.Outre sa conjointe Suzanne Ferland, il laisse dans le deuil ses enfants: Hélène, Marie-Josée, Marc (Kiny M. Mottier) et Geneviève (Alain Gagnon); la fille de sa conjointe Patricia Blackburn (Steeve Noreau) et ses petits-enfants: Alexandre Caron (Yannick De Serre), Gabrielle et Catherine Gagnon, ainsi que Lilia et Emeline Noreau (fille de Steeve). Il était le frère de: feu Pauline (feu Roland Royer), feu Laurette (feu Jean-Louis Lagueux), feu Gérard (feu Simone Coulombe), feu Antoine, feu Antonio (feu Yvette Royer), feu André, Jacqueline (feu John Mellow), feu Denise (Normand Mondore), Roselle (feu Henri Jolicoeur), feu Norbert (feu Rachelle Michaud, Johanne Desjardins), feu Jean-Louis (Noëlla Lavoie), Huguette, Yves-Marie (Nicole Soucy) et Chantale (Jacques Turcotte). Il était le beau-frère de: Denise Ferland, feu Gaston, Pierrette (François Villeneuve) et feu Marcel. Il laisse également dans le deuil ses beaux- frères et belles-sœurs de la famille Bouchard, sa filleule Nadine Murray (Pierre Fortin), de nombreux neveux et nièces, parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de Chicoutimi de même que la pharmacie Couture et Champagne pour le dévouement, l'attention et les bons soins prodigués à monsieur Caron. Pour ceux et celles qui le désirent, une personne bénévole de la Fondation de ma vie sera présente au salon pour recueillir vos dons. Pour démontrer votre soutien à la famille de M. Caron et partager un souvenir, rendez-vous sur le site www.graveletfils.com