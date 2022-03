42 000$ pour faire bouger les jeunes!

Entre le 26 février et le 13 mars, 4500 personnes prendront part aux 20 défis du plus grand événement multisport d’hiver au monde, le Pentathlon des neiges.

Samedi, le porte-parole, Alex Harvey, et le maire de Québec, Bruno Marchand, ont participé au Défi corporatif BCF Avocats d’affaires, qui a permis d’amasser plus de 42 000$ au profit de la jeunesse. Ce montant ont aidé au financement, à plus de 65 %, des Tournois invitations scolaires du primaire et secondaire, où 2 000 jeunes ont participé, les 1er et 2 mars. De plus, une somme de 25 150$ a été remise au programme À l’école moi j’bouge, du Réseau RSEQ-QCA, qui aide les jeunes de milieux défavorisés à s’inscrire à des activités parascolaires.