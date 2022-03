88 000$ amassés pour les étudiants

Le septième Rendez-vous gastronomique de la Fondation du Cégep Limoilou a amassé pas moins de 88 000$! L’événement était présenté par les Caisses Desjardins de Limoilou et de Charlesbourg, sous la présidence d’honneur de Monsieur Jacques Cloutier, président de Les Gicleurs Québécois inc. 400 participants en mode virtuel étaient de la partie, dont la vice-première ministre, Madame Geneviève Guilbault, ainsi que le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Monsieur Jonatan Julien. L’argent amassé sera remis en bourse d’excellence et de persévérance ainsi qu’en aide de première nécessité.