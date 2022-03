Accro à la porno juvénile: un récidiviste pris avec 257 fichiers sexuels des Simpsons

Un récidiviste de pornographie juvénile a été reconnu coupable d’avoir eu en sa possession 257 fichiers informatiques mettant en vedette la famille de Bart Simpson dans des positions sexuellement explicites.

• À lire aussi: Crimes de nature sexuelle sur des mineures: 10 nouveaux chefs d’accusation pour un Beauceron

Déjà sous le coup d’accusation de possession de pornographie juvénile, Jean-Baptiste Abel avait des conditions à respecter de ne pas être en possession d’un ordinateur connecté à internet lorsque les policiers l’ont intercepté en septembre 2018. Vers 00h30, ceux-ci avaient été attirés par une voiture en marche qui se trouvait devant un restaurant fermé.

À l’intérieur, Jean-Baptiste Abel, un ancien informaticien de la basse militaire de Valcartier consultait un ordinateur portable. Puisque des conditions lui interdisaient d’utiliser un ordinateur, l’homme avait été arrêté pour bris de conditions.

Images de Bart et Magie

Or, une analyse poussée de l’ordinateur avait permis d’y découvrir 257 fichiers montrant les personnages de la série animée Les Simpson, montrant Bart et Maggie avoir des relations sexuelles entre eux ou encore avec leurs parents, Omer et Marge. Même s’il ne s’agit pas d’êtres humains, la représentation de personnes de moins de 18 ans engagées dans des relations sexuelles constitue de la pornographie juvénile.

L’homme maintenant âgé de 32 ans qui avait été reconnu coupable devant un jury de possession de pornographie juvénile et condamné à 30 mois en février 2020 a une fois de plus tenté de se défendre devant une juge. Sauf que sa version comportait des «contradictions importantes» et un argumentaire «pas crédible» selon la juge Rachel Gagnon.

Pour sa défense, la mère de l’accusé avait même témoigné pour dire que c’était le père de Jean-Baptiste Abel et donc son ex-conjoint qui avait téléchargé les fichiers plutôt que l’accusé. La juge a estimé qu’il s’agissait «d’un témoignage de complaisance dont le but était de disculper son fils».

Plusieurs contradictions entre la déclaration de l’accusé faite aux policiers lors de son arrestation et son témoignage devant la cour ont achevé de convaincre la juge qui a déclaré coupable Abel d’une seconde accusation de possession de pornographie juvénile en deux ans. L’homme qui est en liberté après avoir terminé son incarcération dans le premier dossier devra faire face à une nouvelle peine d’incarcération.

À VOIR AUSSI