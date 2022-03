Au coeur de l'Amérique ukrainienne, tous les dons sont les bienvenus pour résister à l'armée russe

Au nord-est de Philadelphie, au cœur d'une région minière peuplée de descendants d'immigrés ukrainiens, le prêtre catholique Petro Zvarych demande à ses paroissiens d'aider les soldats qui combattent l'armée russe à des milliers de kilomètres de là.

• À lire aussi: Les États-Unis ont déjà livré la majorité des armes promises il y a six jours à l’Ukraine

• À lire aussi: Ukraine: le dialogue n'est possible que si «toutes les exigences russes» sont acceptées

« Nous allons essayer d'acheter le plus possible de gilets pare-balles et de casques. Si nous pouvons les faire venir ici et les expédier rapidement, cela aidera énormément », assure à l'AFP le religieux de 46 ans, qui a quitté l'Ukraine pour s'installer aux États-Unis en 1999.

« Nos collectes ont plusieurs objectifs, mais c'est d'abord de l'aide militaire », explique le père, dans l'église Saint Jean-Baptiste où il fait la quête à chacun de ses services.

Ici, près de Frackville, dans le comté de Schuylkill, à environ 160 km au nord-est de Philadelphie, vit une importante communauté originaire d'Ukraine. Les premiers immigrants sont arrivés dans les années 1870 pour travailler dans les mines de charbon et d'acier en pleine révolution industrielle. D'autres vagues ont suivi, pendant l'ère stalinienne et la Seconde Guerre mondiale.

AFP

« Traditions »

« Ils ont apporté avec eux leurs traditions et leur religion », explique Mark Fesniak, un autre prêtre, portant un col romain, en charge de l'église catholique Saint Nicolas à Minersville.

Le déclin minier tout au long du XXe siècle a poussé certaines familles vers New York, Philadelphie ou Chicago pour trouver du travail, mais des traditions sont restées.

Près de l'église Saint Nicolas, dans une halle alimentaire, une demi-douzaine de femmes préparent des spécialités ukrainiennes, des roulés au chou farcis avec du bœuf, du porc et du riz, pour une collecte locale de l'église.

Tout en roulant ces halupki, Michelle Hume, dont la grand-mère était originaire d'Ukraine, retient ses larmes quand elle exprime sa tristesse pour le peuple de ses ancêtres et sa colère à l'égard du président russe Vladimir Poutine.

« J'ai tellement de peine pour eux », dit cette femme de 69 ans.

Depuis le début de l'invasion russe, nombre d'Américano-Ukrainiens tentent d'apporter leur contribution pour venir en aide à l'Ukraine et les collectes se sont multipliées à travers les États-Unis, à l'image du monde entier. D'après un recensement de 2019, un peu plus d'un million d'Américains ont des origines ukrainiennes.

AFP

Transferts de fonds

Sur sa page Facebook, le consulat ukrainien de New York donne des instructions pour ceux qui voudraient transférer des fonds, en devises traditionnelles ou en cryptomonnaies, au ministère de la Défense afin d'aider l'armée. Des formulaires sont également disponibles pour s'enrôler au sein des troupes ou rejoindre l'Ukraine comme secouriste.

Dans le comté de Schuylkill, où les églises aux dômes dorés côtoient les mines abandonnées, les efforts des habitants s'intensifient.

Avant de se rendre à une messe du père Petro Zvarych cette semaine, John Smolock et sa femme ont pris chez eux des boîtes de médicaments non ouvertes, du désinfectant pour les mains, des bandages, des bottes et des manteaux pour les déposer dans une collecte à l'église catholique ukrainienne Saint Michael à Frackville.

Puis après avoir parlé au père Zvarych, M. Smolock, 69 ans, a fait un autre don: un chèque de 400 dollars pour un gilet pare-balles.

« C'est quelque chose pour protéger nos gens, nos soldats là-bas », explique cet homme dont les grands-parents ont quitté l'Ukraine au début des années 1900.

AFP

« Pour survivre »

L'organisateur de la collecte est Matthew Kenenitz, un Ukrainien-Américain qui enseignait l'anglais à Kyïv avant de fuir quelques semaines avant l'invasion.

Pommades anti-brûlures, compresses de gaze, couvertures, béquilles... Lors de la venue de l'AFP, plusieurs habitants faisaient la queue avec des sacs de dons, qui devaient transiter par Philadelphie. Là-bas, le Centre éducatif et culturel ukrainien doit s'occuper d'envoyer le tout par avion en Ukraine.

« Il y a aussi les tenues de camouflage, des lunettes de vision nocturne, des drones, des bottes - tout ce genre de choses dont ils ont besoin pour survivre », ajoute Matthew Kenenitz, 40 ans, qui redoute le sous-équipement des soldats ukrainiens ou des volontaires qui les rejoindraient depuis d'autres pays.

Cette semaine, la Maison Blanche a recommandé aux Américains de ne pas partir se battre en Ukraine. Mais pour le père Zvarych, la colère est trop profonde. « Ils peuvent aider à mener une guerre juste, au moins ».

À voir aussi