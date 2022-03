[BALADO] Le bonheur comme indicateur économique

Une économie basée sur le bien-être plutôt que sur les gains matériels, est-ce souhaitable, et surtout, est-ce possible?

Un groupe de Québécois fait pression pour changer la façon dont on mesure l’économie, afin que les facteurs sociaux et environnementaux soient reflétés et que l'on ait ainsi un portrait réel de la qualité de vie des gens.