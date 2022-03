«C’est terrible de voir cette violence en direct»

Pierre Bruneau célèbre cette année son 50e anniversaire dans le domaine des communications, dont 45 ans dans la grande famille de TVA. Témoin privilégié des couvertures médiatiques des guerres et des conflits dans le monde, le chef d’antenne de 69 ans juge que la guerre en Ukraine est « terrifiante » en raison de la violence des assauts vus en direct sur nos écrans.

Vous avez couvert différentes guerres et événements d’envergure au cours de votre carrière. En quoi celle qui se déroule actuellement se différencie-t-elle des autres ?

« C’est l’ampleur de l’assaut qui est terrifiant et la façon instantanée dont cela se produit sous nos yeux. Il n’y a plus de limites. On n’aurait jamais pu imaginer voir la destruction de villes, de quartiers, d’établissements scolaires, voir des bombes sauter dans des hôpitaux sous nos yeux. Cela prouve la force de l’image d’aujourd’hui. J’ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais là, c’est sans commune mesure, ce sont des explosions à profusion, en direct. On est rendu à un million et demi de gens qui quittent leur pays et qui ne savent pas où aller. C’est terrible. »

Une nouvelle loi en Russie viserait à rendre criminelle la couverture journalistique neutre et impartiale de la situation en Ukraine et en Russie. Radio-Canada a décidé de suspendre temporairement la couverture de ses journalistes postés en Russie pour leur sécurité. Cela vous surprend-il ?

« Cela ne me surprend pas du tout. C’est un pays en guerre, cela devient extrêmement difficile, et si tu mets la vie de ton monde en jeu et en danger... Je pense qu’il y a une part de responsabilité que chacun doit assumer. J’imagine qu’ils ont dû annualiser tout ce qui se passait à cet effet-là et qu’il y a des politiques. TVA n’avait encore personne là-bas, mais cela faisait partie des plans qu’on avait. Cela change tout. »

Avec les réseaux sociaux, les gens peuvent voir ce qui se passe de l’intérieur. Comment faites-vous de ces technologies des alliées ?

« Les réseaux sociaux sont les meilleurs ennemis. D’un même événement, on peut avoir 85 points de vue différents, je pense à l’histoire de George Floyd et à comment ce sont les médias sociaux qui ont permis de comprendre que le policier avait agi avec abus de pouvoir. Ils apportent cette perspective pouvant remettre en contexte un événement et comprendre ce qui s’est passé. C’est l’aspect extrêmement positif. Mais lorsque ça devient une façon d’endoctriner les gens et de cataloguer dans une seule position, c’est l’aspect négatif. Il y a tellement de matériel sur les réseaux sociaux, je pense que cela prend juste un peu de jugement pour les utiliser correctement et ne pas se laisser endoctriner. »

Il y a aussi tout le sujet de la désinformation...

« En Russie, ils ont bloqué plein d’accès et c’est l’information gouvernementale qui passe et qui est reçue par la population. On leur dit qu’on ne s’en prend qu’à ceux qui sont l’ennemi de la Russie, en cachant qu’ils s’en prennent à la population générale. Ils contrôlent l’image et quand il y a un contrôle de l’image, c’est un contrôle de toute l’information en général. C’est terrible de voir cela. Nous qui sommes inondés d’images, il faut savoir traiter le vrai du faux. Ne pas donner toute l’information, c’est de la désinformation. Ma définition de la désinformation est de se camper dans une seule source d’information. Voilà pourquoi toutes les salles de nouvelles sont équipées d’une multitude de sources : réseaux, images, et textes de partout. »

Est-ce plus difficile pour vous, personnellement, de couvrir un événement aussi fort que cette guerre ?

« On sort à peine de deux ans de pandémie. On en sort difficilement et on tombe dans une guerre où on constate qu’on est aussi impuissant. Oui, ça pèse lourd et c’est difficile. Mais je joue mon rôle de filtre, je suis là pour raconter aux téléspectateurs et pour essayer de les faire cheminer à travers cela aussi. Notre rôle est aussi de rassurer, pas uniquement de donner des faits bruts. »

