Chercher l’accord mets et vin à tout prix, une mauvaise habitude

Un accord réussi peut s’avérer jouissif et venir magnifier l’expérience du vin à table, mais ça ne doit pas être l’objectif suprême.

Ne vous laissez pas embobiner par les gourous des accords mets et vins, certains allant jusqu’à exécuter des courbettes moléculaires pour tenter de vous convaincre. Vous risquez de perdre de vue l’essentiel : le vin ! D’autant que les accords les plus simples sont souvent les meilleurs. On peut penser au chablis ou au muscadet avec les huîtres, à un jeune bordeaux avec un morceau de viande grillée ou, encore, au sauternes avec le foie gras. En outre, la recherche d’un accord mets/vins ne devrait pas être un obstacle à l’envie de boire un vin en particulier. Vous avez repéré une perle sur la carte d’un resto ou une bouteille dans votre réserve vous fait de l’œil, mais le vin risque de jurer avec le repas ? Tant pis ! Construisez votre menu ou choisissez en fonction du vin. À la limite, mangez du pain et buvez de l’eau après chaque bouchée avant de boire le vin. De grâce, n’allez pas gâcher votre plaisir.

Buvez moins. Buvez mieux.

Villa Antinori, Riserva 2018, Chianti Classico

Photo courtoisie

Italie 13,5 %

2,4 g/L | ★★★ | $$$

Code SAQ : 12629666

Vénérable maison familiale qui existe depuis 1385, Antinori fait partie de ce petit cercle de producteurs qui proposent une qualité constante sur un large éventail de cuvées différentes. Ici, les raisins proviennent de trois propriétés historiques de la famille Antinori : Pèppoli, Badia a Passignano et Tignanello. Un chianti élégant aux notes de cerise et de fleur avec un arrière-plan de balsamique. Matière de belle densité avec des tanins fins qui confèrent à l’ensemble un côté aérien. La classe italienne.

Dom. La Montagnette, Signargues 2020, Côtes du Rhône Villages

Photo courtoisie

France 14,50 %

3 g/L | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 11095949

Petite cave coopérative située à l’ouest d’Avignon regroupant une dizaine de vignerons. Elle propose depuis plusieurs années cette cuvée devenue un classique au rayon des rapports qualité/prix. Vinifié sans intrants et avec un apport limité en SO2, cet assemblage net et précis de grenache complété par la syrah, le carignan et le mourvèdre livre un rouge joufflu et finement tannique. Bien expressif avec des tonalités de prune, de poivre et de réglisse. Meilleur après 30-45 minutes de carafe et une température de 15 °C.

Barons de Rothschild Brut, Champagne

Photo courtoisie

France 12 %

8,6 g/L | ★★★★ | $$$$$

Code SAQ : 13740673

Retour sur les tablettes de la SAQ de ce superbe champagne élaboré par Edmond de Rothschild qui est aussi propriétaire des excellents Château Clarke et Château Malmaison dans le Médoc. Un style « old school » comme disent les Anglais avec ses fines notes de rancio/noisette au nez et une impression riche et sapide en bouche. Les bulles sont fines, le vin est plein, vif et salin. Longue finale sur la poire et le cédrat qui surprend par son côté aérien. Un champagne complexe qui pourra passer à l’apéro, mais qui montrera le meilleur de lui-même à table.

Château Coupe Roses, Schiste 2020, Minervois

Photo courtoisie

France 13,5 %

1,8 g/L - Biologique | ★★★1/2 | $$1/2

Code SAQ : 894519

Un des meilleurs exemples de vin blanc provenant du sud de France. Il nous vient du Château Coupe Roses, une exploitation familiale datant de 1614, dans le village de la Caunette (à côté de Minerve) aujourd’hui opérée par Françoise Frissant, ingénieure agronome de formation, et son mari Pascal. Ici, c’est 100 % roussanne, cépage sudiste par excellence. Des parfums aguicheurs de miel, de lys, de cire, de fenouil et de lavande. La matière en bouche paraît riche, presque huileuse tout en préservant une précision et un éclat surprenants. Longue finale sur des amers nobles et une impression d’abricot confit. Un tour de force.

Monte Cascas, Colheita 2020, Beira Interior

Photo courtoisie

Portugal 13 %

3,2 g/L - Biologique | ★★1/2 | $1/2

Code SAQ : 13950161

Belle découverte que ce petit vin rouge portugais élaboré par un petit regroupement de jeunes vignerons désireux d’offrir des vins de qualité à petit prix. Un assemblage dominé par l’aragonez auquel on ajoute un peu de rufete, un cépage local. Dans le verre, des parfums de cassis, d’épices et une touche de vanille. C’est ample, souple et généreux. Assez bonne persistance en finale. Le vin de semaine passe-partout par excellence.