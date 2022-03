Porno juvénile: âgé de 71 ans, il a accumulé 5 millions de fichiers chez lui

Un pédophile qui n’en pouvait plus des quelque 5 millions de fichiers de pornographie juvénile qu’il accumulait depuis de nombreuses années et qui s’était lui-même dénoncé aux policiers a plaidé coupable aux accusations qui pesaient contre lui afin d’être soigné.

Âgé de 71 ans, Robert Laporte de Lévis consommait de la pornographie juvénile depuis 1997. Au fil des ans, il a cumulé environ 4 millions de fichiers photo de pornographie juvénile et un million de vidéos de pornographie juvénile dans les 14 ordinateurs et disques durs qu’il possédait.

Sauf que le 3 décembre 2020, le pédophile en a eu assez. Se traitant lui-même « d’écœurant », il a composé le 9-1-1 pour demander une ambulance et une voiture de police. Il avait alors verbalisé « qu’il n’en pouvait plus » et qu’il voulait se faire soigner.

« C’est ma volonté »

À l’arrivée des policiers, l’homme sans antécédents criminels leur a montré plusieurs images d’enfants dans des positions sexuelles explicites afin d’être arrêté. Le septuagénaire en fauteuil roulant a évidemment été arrêté et accusé de possession de pornographie juvénile.

Vu le nombre imposant de fichiers, les policiers ont analysé moins de 1 % des quelque cinq millions de fichiers, ce qui était amplement suffisant pour construire la preuve.

Robert Laporte a dit « c’est ma volonté », lorsque le juge lui a demandé s’il souhaitait plaider coupable sans avoir de procès.

L’homme fera l’objet d’un rapport présentenciel avant de recevoir sa peine cet été.

À voir aussi