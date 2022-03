Collision au Lac-Saint-Jean: un conducteur blessé gravement au nord de Girardville

Une collision entre un camion de transport de bois et une camionnette a fait un blessé grave sur un chemin forestier au nord de Girardville, au Lac-Saint-Jean, jeudi soir.

L’incident s’est produit vers 17h, dans une courbe étroite de la route forestière R-205, à la hauteur du kilomètre 35. Le manque d’espace et de visibilité sur la route serait en cause dans la collision, indique la Sûreté du Québec (SQ).

Le conducteur de la camionnette a été grièvement blessé. Il a été transporté au centre hospitalier, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Ses deux jeunes enfants qui l’accompagnaient n’ont subi que des blessures mineures.

Le camionneur du poids lourd de type « planétaire », quant à lui, s’en sort indemne, précise Hugues Beaulieu, porte-parole de la SQ.

Les autorités ont envoyé des enquêteurs en scène de collision pour établir avec plus de précision les causes et circonstances de l’accident.