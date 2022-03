Concernant la violence envers nos enfants

Je voudrais revenir sur le cas de la fillette de Granby, petite martyre à qui je crains qu’on ne rende jamais justice. Ce n’est pas un jury soumis aux dictats d’un juge dépourvu de compassion envers les enfants qui va imposer la sanction requise pour envoyer un message clair à ses bourreaux.

Même en 2021, personne n’a pu sauver cette petite de son calvaire, pas même la fameuse DPJ gouvernementale ! Depuis l’histoire d’Aurore l’enfant martyre, rien n’a été fait pour contrer un tel fléau. Est-ce normal dans une société civilisée ?

Les puissants des palais de justice ne devraient-ils pas savoir que l’esprit d’un enfant en bas âge est très facilement perturbé quand on ne lui donne pas les soins requis ? Pire, quand il subit des sévices à répétition ? Un enfant a besoin d’être aimé, pas d’être bourrassé comme elle l’a été !

Pour ajouter une couche d’odieux, on l’a gardée dans l’anonymat. On ne sait ni son nom ni à quoi elle ressemble, pour pouvoir se faire une image afin d’honorer sa mémoire. Tout est arrangé pour protéger les criminels. Ces deux tyrans qui l’ont fait mourir à petit feu. Je n’ose pas dire combien d’années de bagne ils mériteraient pour ce crime odieux. J’ai honte pour ma province !

Anonyme

Ce cas est pathétique, je vous l’accorde. Mais même si l’historique de cette fillette est d’une tristesse infinie, ça ne justifie pas les débordements de votre lettre. Rien n’est « arrangé pour protéger les criminels », dans le fait qu’on ait gardé l’anonymat sur son nom et celui de son père et sa belle-mère. C’est en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse que c’est ainsi. C’est elle qui le commande :

« Dans le cadre de la présente loi, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, à moins que le tribunal ne l’ordonne ou ne l’autorise. » Deux interdits étaient en vigueur dans cette cause : « Un en raison des accusations criminelles dont sont l’objet le père et la belle-mère, et l’autre, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. Il était donc interdit de publier les noms de la victime, de son père ou de sa belle-mère, et de diffuser leurs photos qui permettraient d’identifier la victime ou les témoins. »

Autre grosse bavure dans votre texte : un jury n’est pas soumis aux dictats de quiconque. Il est composé d’un ensemble de citoyens appelés les « jurés », qui sont chargés, après avoir assisté au procès et reçu les directives légales de la part du juge, de rendre le verdict dans un procès.

Il est aussi faux de dire que les lois sur la protection de la jeunesse n’ont pas évolué. Dès 1994, un article du Code civil du Québec qui permettait le châtiment corporel a été supprimé. Mais l’erreur étant humaine, tout le monde s’entend pour dire que le cas qui nous occupe a glissé entre les mailles du filet de la DPJ, et donné lieu à la commission Laurent, qui s’est penchée sur l’entièreté de la situation des enfants au Québec pour produire un rapport conséquent en avril 2021.