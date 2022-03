Connor McDavid : le deuxième meilleur joueur dans l’histoire des Oilers?

Wayne Gretzky demeure évidemment dans une classe à part, mais avec les années qui passent, Connor McDavid se dresse de plus en plus, chiffres à l’appui, comme le deuxième meilleur joueur dans l’histoire des Oilers d’Edmonton.

Les nostalgiques se plairont à énumérer les noms de Mark Messier, Jari Kurri ou encore celui de Paul Coffey. Or, malgré l’attaque dévastatrice de cette formation dans les années 1980, McDavid est celui qui présente la deuxième meilleure moyenne de points par match (1,42), loin derrière Gretzky (2,40).

La moyenne de 1,26 de Coffey, qui occupe le quatrième échelon dans l’histoire des Oilers, reste impressionnante en vertu de sa position de défenseur. Outre McDavid, la situation de son actuel coéquipier Leon Draisaitl est également digne de mention, lui qui vient au sixième rang de la concession avec plus d’un point par partie (1,10).

Encore jeudi, McDavid et Draisaitl ont terminé avec chacun deux points malgré une défaite de 4 à 3 en prolongation face aux Blackhawks de Chicago. Le Canadien de Montréal sera maintenant de passage à Edmonton, samedi.

Devant Smyth, derrière Coffey

Même s’il n’a que 25 ans, McDavid est déjà le sixième meilleur pointeur de l’histoire des Oilers, avec 653 points. Il a surpassé tour à tour Doug Weight (577) et Ryan Smyth (631) plus tôt cette saison. McDavid pourrait très bien dépasser Coffey et ses 669 points d’ici la fin de la campagne.

Encore une fois, Gretzky est encore loin au sommet, avec ses 1669 points en 696 matchs de saison régulière dans l’uniforme des Oilers.

Points par match dans l’uniforme des Oilers

1-Wayne Gretzky – 2,40

2-Connor McDavid – 1,42

3-Jari Kurri – 1,38

4-Paul Coffey – 1,26

5-Mark Messier – 1,22

6-Leon Draisaitl – 1,10

7-Glenn Anderson – 1,07

Meilleurs pointeurs dans l’histoire des Oilers

1-Wayne Gretzky – 1669

2-Jari Kurri – 1043

3-Mark Messier – 1034

4-Glenn Anderson – 906

5-Paul Coffey – 669

6-Connor McDavid – 653

7-Ryan Smyth - 631

