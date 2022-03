Consultations sur le tramway: une impression de «déjà-vu», critique Québec 21

Le chef de Québec 21 accuse l’administration Marchand de suivre les traces de l’administration Labeaume en offrant bien peu de réponses aux citoyens lors des consultations publiques sur le projet de tramway.

Déçus de ce qu’ils ont pu entendre, lors de la séance publique virtuelle d’information et d’échanges, jeudi soir, Éric Ralph Mercier et les deux autres élus du deuxième groupe d’opposition à l’hôtel de ville de Québec, disent avoir un sentiment de «déjà-vu».

«On croirait voir un retour de la méthode de l’ancienne administration», déplore M. Mercier, qui reproche au maire Marchand, à son équipe et au Bureau de projet de placer les citoyens devant un fait accompli, sans qu’ils puissent avoir une quelconque emprise sur ders éléments du projet.

«Hier soir, les citoyens se sont notamment fait expliquer pourquoi la Ville avait choisi le scénario de rue partagée pour le secteur de René-Lévesque. En prime, on a même appris qu’une étude de circulation allait être faite pour démontrer les impacts de ce choix. Imaginez à quel point les citoyens ont dû se sentir impuissants de savoir qu’un choix a été fait dans leur milieu de vie sans avoir toutes les données probantes en main!», peste le chef de Québec 21.

Pas rassurant, dit Mercier

Les citoyens qui demandent à être rassurés, depuis le début d’une nouvelle série de consultations publiques, ne l’ont pas été, estime M. Mercier.

«L’impression qui s’en dégage, c’est que les citoyens n’auront pratiquement rien reçu de plus pour les convaincre dans ce projet. Au rythme où ça se déroule, les citoyens auront un impact limité et leur seul pouvoir sera sur des détails futiles tels que la couleur des bancs des wagons ou les aménagements floraux en bordure des stations», a ajouté le chef de Québec 21 dans un communiqué diffusé vendredi.

Questionnaire en ligne

Le maire Bruno Marchand dressera son propre bilan des consultations publiques vendredi après-midi, à l’issue d’une troisième séance en autant de jours – ce midi – concernant le secteur René-Lévesque/rue Cartier. D’autres séances auront lieu dans les prochaines semaines au sujet de différents secteurs concernés par l’implantation du tramway, un projet évalué à près de 4 milliards $.

La Ville a également amorcé, ce vendredi, une période de consultation en ligne. Elle invite les citoyens à répondre à un questionnaire, jusqu’au 25 mars, ici.

Travaux préparatoires à Sainte-Foy

D’autre part, le bureau de projet du tramway a annoncé cette semaine le début imminent des travaux préparatoires pour la réalisation du tramway dans le secteur du chemin des Quatre-Bourgeois, à Sainte-Foy. Il s’agit essentiellement de la réfection et du déplacement des réseaux techniques urbains (RTU). Comme le tramway est «fiabilisé», aucune conduite souterraine ne doit se trouver en dessous des rails.

Les travaux seront divisés en deux phases. La première à l’hiver et au printemps 2022 (entre l’avenue Bégon et l’autoroute Duplessis puis entre l’avenue de Bourgogne et la rue de Bar-le-Duc). La seconde se déroulera au printemps et l’automne 2022 (entre l’avenue des Compagnons et l’avenue Bégon puis entre l’autoroute Duplessis et l’avenue de Bourgogne). Il faut évidemment s’attendre à des restrictions à la circulation durant cette période.

Deux séances d’information à ce sujet auront lieu le mercredi 9 mars à 13h30 et à 19h. Il est possible de s’y inscrire ici.

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla

