Coupe Davis: grosse commande pour Alexis Galarneau et le Canada

Le Lavallois Alexis Galarneau sera à l’avant-scène durant la rencontre de qualification de la Coupe Davis de tennis opposant le Canada aux Pays-Bas, vendredi et samedi, à La Haye, car il aura à disputer deux des quatre matchs de simple prévus à l’horaire.

En l’absence de Félix Auger-Aliassime et de Denis Shapovalov, la formation de l’unifolié devra remplir une tâche plutôt difficile pour se tailler une place aux Finales de la Coupe Davis prévues l’automne prochain. S’ils veulent éviter à leur pays une relégation au groupe 1 de sa région, Galarneau, Brayden Schnur, Peter Polansky et Steven Diez devront venir à bout du contingent néerlandais formé de Botic van de Zandschulp (50e au monde en simple et quart de finaliste aux Internationaux des États-Unis 2021), Tallon Griekspoor (60e), Robin Haase (250e), Wesley Koolhof (21e en double) et Matwe Middelkoop (27e en double).

La chaîne TVA Sports diffusera la rencontre Canada-Pays-Bas dès 8 h, vendredi.

Ainsi, dans le premier duel de la confrontation, Galarneau (332e en simple) se frottera à van de Zandschlup. Par la suite, Diez (294e) en découdra avec Griekspoor. Les duels seront inversés pour les deux derniers matchs, samedi.

Ce jour-là, un choc de double mettant aux prises Schnur et Polansky à Koolhof et Middelkoop marquera la reprise des hostilités.

«Nous sommes très heureux de représenter de nouveau le Canada contre les Pays-Bas. Nous avons un très bon état esprit depuis notre arrivée et nos joueurs vont tous bien présentement.

Ce sera une compétition relevée, mais nous savons que nos gars donneront leur maximum pour aller chercher la victoire», a mentionné le capitaine du Canada, Frank Dancevic, dans un communiqué de la fédération nationale.