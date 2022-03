COVID-19 : la pandémie décroît presque partout dans le monde cette semaine

La pandémie de COVID-19 a poursuivi cette semaine sa forte décrue dans le monde, les contaminations décélérant partout sauf en Asie et en Océanie. Voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d’une base de données de l’AFP.

Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète qu’une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant fortement d’un pays à l’autre.

Pour les statistiques par pays, l’analyse se limite à ceux d’au moins 500 000 habitants dont le taux d’incidence dépasse les 50 cas hebdomadaires pour 100 000 habitants.

Moins de 1,5 million de cas par jour

Avec 1,47 million de contaminations enregistrées chaque jour dans le monde, l’indicateur baisse nettement pour la cinquième semaine consécutive (-12 % par rapport à la semaine précédente), selon un bilan de l’AFP arrêté à jeudi.

Les contaminations quotidiennes ont été plus que divisées par deux depuis leur pic de fin janvier (3,37 millions de cas quotidiens).

Décrues dans la plupart des régions

Cette semaine, seule l’Asie et l’Océanie voient leur situation se détériorer, avec respectivement 25 % et 72 % de contaminations en plus par rapport à la semaine précédente.

La situation s’améliore nettement dans toutes les autres régions : -45 % au Moyen-Orient, -40 % dans la zone Amérique latine/Caraïbes, -34 % en Afrique, -23 % dans la zone États-Unis/Canada et -22 % en Europe.

Principales accélérations

La Nouvelle-Zélande est le pays ayant enregistré la plus grosse accélération de la semaine, voyant ses cas quotidiens multipliés par sept (+590 % par rapport à la semaine précédente, 17 600 nouveaux cas quotidiens).

Suivent Hong Kong (+403 %, 38 100), le Vietnam (+119 %, 120 600), la Corée du Sud (+40 %, 170 300) et la Thaïlande (+19 %, 23 400).

Principales décrues

L’Azerbaïdjan est le pays ayant enregistré la plus forte décrue hebdomadaire (-63 %, 900), devant l’Arménie (-60 %, 400), la Géorgie (-52 %, 5 000), le Panama (-51 %, 400) et Israël (-50 %, 7 000).

Le plus de contaminations

La Corée du Sud devient le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (170 300 cas quotidiens, +40 %), détrônant l’Allemagne (153 700, -7 %). Le Vietnam (120 600, +119 %) prend la troisième place.

En proportion de la population, le territoire ayant recensé le plus de nouveaux cas cette semaine est Hong Kong (3 555 pour 100 000 habitants). L’ancienne colonie britannique, qui voit ses contaminations exploser alors qu’elle avait réussi à appliquer une politique zéro Covid jusque-là, compte tester en mars l’ensemble de sa population.

Suivent la Lettonie (3 081) et la Nouvelle-Zélande (2 550).

Décès

Au plan mondial, le nombre de décès quotidiens poursuit sa décrue (-19 %, 7 596 morts par jour).

Les États-Unis recensent en valeur absolue le plus grand nombre de décès quotidiens, 1 644 par jour cette semaine, devant la Russie (776) et le Brésil (455).

En proportion de la population, comme pour les contaminations, le territoire ayant enregistré le plus de décès au cours de la semaine écoulée est Hong Kong (12,6 morts pour 100 000 habitants), devant la Lettonie (6,6) et la Géorgie (6,3).

