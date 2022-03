Covid: deux ans plus tard

Deux ans, presque jour pour jour. On est tombé en pandémie un 12 mars. 2020. Il y a deux ans. Le mercredi, je couvrais la pesée de Steven Butler qui se battait en finale au Casino après avoir perdu au Japon en championnat du monde.

Deux ans avant qu’on revienne au Casino avec des fans dans les fauteuils et aux tables. Deux ans et c’est Steven Butler qui se bat en demi-finale cette fois. Le service de valet est disparu. Le Casino de Montréal, hier soir, devait être le casino le plus cheap et le plus triste de la planète. Pas beaucoup de monde, des faces masquées devant les machines à sous, un contrôle complètement ridicule du passeport vaccinal qui ne sert plus à rien, une odeur de renfermé...

Deux ans ? Et c’est à ça que doit ressembler le Québec du confinement ?

Avec des affiches bilingues dans un édifice gouvernemental...

DEUX ANS ET LA CULBUTE D’UN M0NDE

Deux ans et pourtant, malgré le confinement et un couvre-feu pour le plaisir d’une couple de ministres il y a deux mois, j’ai l’impression d’avoir vécu dix ans.

Il s’est passé deux Jeux olympiques pendant la pandémie. Tokyo et Pékin. Le Canadien s’est faufilé deux fois dans les séries grâce à la COVID. Même qu’il en a profité pour se rendre en finale de la Coupe Stanley.

Le directeur général a été congédié, Trevor Timmins aussi, deux coachs ont été bottés hors du Centre Bell. Même Paul Wilson, le roi des vice-présidents en communications a été entraîné dans la débâcle. Tout ça avant même qu’on puisse enlever son maudit masque.

Même que le CH a eu le temps de plonger dans les bas-fonds de La Ligue nationale, de devenir supervendeur, d’en gagner cinq collées et de redevenir...peut-être juste un peu vendeur. Tout d’un coup, les Glorieux seraient moins pourris qu’on le croyait ?

DEUX ANS CATASTROPHIQUES

Ces deux ans ont été catastrophiques dans le sport. Les Alouettes en arrachent. L’Impact est disparu et le CF Montréal en arrache. Les Québécois se sont acheté de grosses télés de 70 pouces, se sont abonnés à Netflix, Amazon, Disney Plus, Crave et Club illico. Ils ont pris conscience que ce n’était pas agréable de venir à Montréal et ont pris de nouvelles habitudes.

Quant aux athlètes, ce sont les boxeurs (et les jeunes) qui ont souffert le plus. La Santé publique s’est acharnée sur eux. Et la Régie des Alcools, des courses et des jeux a été d’une paresse infinie ( je ne parle pas des valeureux vétérans.)

Faudrait-il lui rappeler que la boxe mérite son attention. C’est vrai qu’il peut y avoir une commotion cérébrale de temps en temps. Mais quand on gère l’alcool et les cirrhoses du foie, les drames familiaux de l’alcoolisme, la dope et tous les ravages causés par les trafics, le gambling et ses suicides et ses vies ruinées, on peut mettre un peu d’efforts pour favoriser la pratique d’un sport difficile et d’une industrie souvent écrasée par des problèmes.

Deux ans et on commence à peine à se dire que peut-être, peut-être, peut-être, on va avoir droit à cinq mois de vraie vie.

Avant la sixième vague et les élections.

DANS LE CALEPIN- Ce fut un plaisir de voir boxer la jeune Martine Vallières Bisson. Juste pour le souligner, elle le mérite bien.

Makhmudov : c’est réglé

Le gros bon sens a prévalu. Et l’abominable racisme qui se dessine derrière certaines réactions instinctives en Occident n’a pas eu raison des droits de la personne. Arslanbek Makhmudov que la WBA et la NABF avaient rayé des classements mondiaux sera réintégré dans ses droits d’ici la prochaine publication des classements officiels.

C’est la confirmation par lettre de Gary Shaw qu’ont reçue hier Camille Estephan et son avocat Anthony Rudman.

Il faut dire que la missive envoyée par Me Rudman était solide et percutante tout en étant fort polie. Mais les droits de Makhmudov étaient clairement établis.

D’ailleurs, les mêmes arguments pourraient s’appliquer à Artur Beterbiev. On ne peut pénaliser un honnête homme à cause de sa race. Le coup a été tenté dans le passé par les nazis contre les Juifs avec l’abomination qu’on connaît. Les Hutus et les Tutsis se sont entretués par centaines de milliers à cause d’un conflit racial. On estime que 800 000 Tutsis ont été tués en 100 jours. Parce qu’ils étaient Tutsis.

Il ne faut pas que des Russes à travers le monde soient bannis et souffrent de discrimination parce que l’État russe semble avoir perdu la tête.

Par ailleurs, comment faudra-t-il faire la distinction entre les bons Russes et les méchants Russes ? Selon leurs connaissances et leurs relations ? Selon leurs goûts et aussi leurs tendances sexuelles ? Marc Ramsay est le coach de Makhmudov et de Beterbiev. Est-il bon Marc avec Makhmudov et méchant Marc avec Beterbiev ? Faudrait-il le bannir lui aussi à cause de son travail et de ses relations personnelles ? Ça commence et ça se termine où ? Au niveau des bas instincts ?

Le vrai racisme est pervers et pernicieux. Trop souvent à fleur de peau. Surtout quand il semble justifié par les morts et les souffrances engendrés par une guerre.