Des ambulanciers manifestent devant les bureaux de Christian Dubé

Lassés du manque d’avancement dans les négociations de leur convention collective, des ambulanciers se sont réunis vendredi matin devant les bureaux du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, pour faire part de leur mécontentement.

Ils ont notamment manifesté leur mécontentement quant au manque d’avancées concernant la question salariale. Les ambulanciers réclament une augmentation de 3 % pour chaque année du contrat, quand Québec leur propose 2 %.

Ils ont également demandé un changement de rang dans la structure salariale et une réévaluation de leur classe d’emploi.

«Nos paramédics font un travail dangereux, stressant et exigeant. Comme le salaire n’est pas à la hauteur des difficultés reliées à leurs multiples fonctions, ces derniers préfèrent se recycler dans d’autres emplois, ce qui engendre une pénurie de personnel. Cela a des impacts sur les équipes et sur le temps de réponse en cas d’appels d’urgence de même que sur la qualité des interventions», a affirmé par communiqué David Gagnon, vice-président de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du préhospitalier du Québec (FTPQ), SCFP 7300.

Sans contrat de travail depuis le 31 mars 2020, les ambulanciers de la FTPQ s’étaient dotés de mandat de grève pendant l’année 2021.

Le syndicat représente quelque 600 ambulanciers répartis dans six régions du Québec et qui travaillent pour 18 employeurs différents.