Honneur à la gastronomie ukrainienne

Côté gastronomie, l’Ukraine n’a peut-être pas la même réputation que la France ou la Scandinavie, mais c’est en s’y intéressant qu’elle dévoile une certaine richesse et une popularité, disons-le, silencieuse.

La cuisine ukrainienne partage énormément de similitudes avec son voisin, la Pologne – même que certains plats sont pratiquement identiques, mis à part l’appellation. Les varenikis sont l’équivalent des pierogies polonais (raviolis farcis de pommes de terre), la saucisse kielbasa, les choux farcis golabki et les galettes de pommes de terre placki sont appelés respectivement kovbasa, holoubtsy et dranikis en Ukraine. Néanmoins, si vous pensiez que la soupe bortsch était polonaise, cette spécialité est bel et bien d’origine ukrainienne ! Du côté sucré, le fameux strudel au pavot, les beignets paczki et le gâteau au fromage sont quant à eux énormément consommés en en-cas ou en dessert.

Au Québec, si la cuisine polonaise est relativement omniprésente à travers restaurants, comptoirs charcuteries, boulangeries ou pâtisseries, ce n’est pas tout à fait le cas pour la cuisine ukrainienne.

Toutefois, voici quelques adresses où il est possible de goûter une parcelle d’une gastronomie qui mérite d’être découverte : celle de l’Ukraine.

Euro-Deli Batory

À la fois épicerie et comptoir à manger, Euro-Deli Batory est l’endroit parfait dans le quartier Mile-End où se régaler de copieux sandwichs et plats tout droit venus d’Europe de l’Est. On y retrouve notamment le bortsch ukrainien, aux côtés de varenyky (pierogies), golabki (choux farcis), kanapka (sandwich) et strudel au pavot. Afin de prolonger le voyage jusqu’à la maison, on repart avec quelques charcuteries, pots de marinades et choucroute.

► www.facebook.com/eurobatory

● 115 rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

Charcuterie du Nord

En prenant la route de Val-d’Or en direction de la Réserve faunique La Vérendrye, la Charcuterie du Nord est un arrêt obligatoire. Ce qui fut un temps le magasin général en 1939 – fondé par John Plesac, originaire d’Europe de l’Est et venu avec de nombreux autres Européens de l’Est pour la ruée vers l’or des années 1930 – est devenu une charcuterie où les recettes traditionnelles n’ont pas changé. Tout est fait sur place ; de la découpe, jusqu’à la fumaison de la viande « comme dans le temps ». Quelques saucissons, pour la route ?

► www.facebook.com/Charcuterie-du-Nord

● 49, 3e Avenue, Val-d’Or

Zytynsky’s Deli

C’est au coin de l’avenue Beaubien et de la 12e avenue, dans le quartier Rosemont–La Petite-Patrie à Montréal, que le marché ukrainien Zytynsky’s Deli sert charcuteries, pâtisseries, sandwichs et autres spécialités du pays, et ce, depuis 1922. La famille Zytynsky n’a jamais cessé de faire honneur à son pays d’origine, pour le bonheur de sa clientèle, majoritairement d’Europe de l’Est. Angel Zytynski, la propriétaire, se fait un devoir de dénicher uniquement les produits les plus authentiques, allant des varenikis jusqu’au strudel au pavot.

► www.facebook.com/zytynskydeli

● 3350 rue Beaubien Est, Montréal

Chez Vladimir

Dans cette épicerie fine spécialisée en produits de l’Europe de l’Est, la représentation ukrainienne est bel et bien présente. On peut y dénicher plusieurs conserves de légumes, des confitures, des confiseries, ainsi que quelques mélanges d’épices qui vous aideront à cuisiner des mets traditionnels ukrainiens, notamment le chou farci (holoubtsy) et pierogies (varenyky).

► www.chezvladimir.com/fr

● 3060 avenue Maricourt, Sainte-Foy (Québec)

Bistro Kapzak

À cette excellente table de Granby, le chef Jason Kacprzak rend magnifiquement honneur à la fois à ses origines d’Europe de l’Est qu’à sa terre d’accueil, le Québec. En utilisant un maximum d’ingrédients locaux, il cuisine fièrement plusieurs plats très répandus en Europe de l’Est, incluant l’Ukraine : soupe bortsch, vareniky (chaussons farcis de légumes et/ou de viande), pirozhki (brioche farcie) et deruni (pancake de pommes de terre), tous servis de manière unique, raffinée, puis en utilisant que des produits du Québec. Le Bistro Kapzak est réellement une table à découvrir !

► www.bistrokapzak.ca

● 108 rue Principale, Granby

Charcuterie Balkani

Fondée en 2004 en plein cœur du Marché Jean-Talon, la Charcuterie Balkani a su, avec les années, éduquer les Montréalais sur la richesse de la gastronomie européenne de l’Est en proposant plus de 60 variétés de charcuteries, fromages et plats préparés. À ce jour, il est possible de se sustenter de quelques spécialités polonaises et ukrainiennes encore au Marché Jean-Talon, mais aussi à leur succursale de Brossard, ainsi qu’au Centropolis de Laval.

► www.balkani.ca

● 5552 boulevard Grande-Allée, Brossard

● 7070 rue Henri-Julien, Montréal

● 2888 avenue du Cosmodôme, Laval

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com.